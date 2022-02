A Catalunya es reiteren els episodis amb poca pluja en els últims anys. La més recent, la del 2008, quan l’ACA va activar l’alerta al sistema Ter-Llobregat, perquè hi havia un volum embassat que va arribar a baixar fins gairebé els 100 hm3, aproximadament un terç de la reserva d’avui. El 2008 la situació va ser greu i tot i que hi va haver una lleugera millora abans d’acabar l’any no va ser fins al 2009 que es van assolir unes xifres altes al nivell dels embassaments.

Els altres dos períodes amb manca d’aigua comparables a l’actual van ser a principis del 2013 i entre el 2017 i 2018. Tot i que el volum embassat del sistema Ter-Llobregat va ser inferior al del dia d’avui, destaca la ràpida recuperació posterior en pocs mesos.

Aquests episodis es van traslladar amb baixes reserves als embassaments de la regió central. Per exemple, el febrer del 2013 la Baells i la Llosa del Cavall no superaven el 60%. Mentrestant, el febrer de 2018 aquests dos embassaments no arribaven al 50%, mentre que avui encara es troben -per poc- per sobre d’aquest llindar. A més, en aquest cas més recent el volum embassat del sistema Ter-Llobregat es va situar clarament per sota de la prealerta per sequera i, fins i tot, va fregar l’alerta. Avui, el nivell és de prealerta.

Tasques preventives

El cap del departament de Gestó de Recursos Hídrics de l’ACA, Enrique Velasco, subratlla que en casos de normalitat o prealerta es realitzen tasques de caràcter preventiu, com per exemple incrementar l’aigua dessalada. També es fa un repàs dels pous de sequera (activats només en aquests casos), i es comunica als municipis que els revisin en cas que arribi la sequera. «En la situació de prealerta es demana una preparació», apunta.

En la mateixa línia, fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua han explicat a Regió7 que «estem ocupats, però no preocupats ni alarmats. Des de l’octubre passat hem activat el Pla Especial de Sequera i estem treballant preventivament per evitar l’arribada dels escenaris més greus de la sequera», asseguren des de l’Agència. A més, garanteixen que els actuals avisos «no impliquen cap restricció de moment que pugui afectar a l’ús domèstic, sinó mesures preventives en la gestió molt acurada dels embassaments i aqüífers», puntualitzen des de l’organisme.

D’altra banda, si la situació s’allarga i empitjora es preveuen altres peticions més encarades a la ciutadania, com per exemple la indicació de no regar els jardins, limitar l’ús de les fonts naturals, no netejar els cotxes als carrers i no omplir les piscines. «Hi ha qüestions de consum superflu que per la seva reducció impliquen una molèstia mínima», afegeixen des de l’ACA. Una altra de les peticions es fa en referència als usos agrícoles o industrials, que s’han de reduir en un 5% en un escenari d’alerta».

La darrera sequera que es va viure a Catalunya el 2008 va tenir efecte durant tres anys (2007-2009) i va obligar a prendre mesures per tenir menys consums. La resposta de la ciutadania va ser exemplar amb una reducció de més del 20% de la facturació. També es van fer inversions importants per millorar la capacitat del país i es va començar a veure les possibilitats de les dessaladores. Un dels canvis importants és que actualment es disposa d’un pla de sequera, que esdevindria un full de ruta. «Anteriorment, no el teníem i anàvem amb decrets legislatius», recorden les mateixes fonts, «costava d’implementar, però ara, per contra, tothom coneix el pla». Per això, es considera que és més fàcil «posar-se d’acord» i perfilar encara més els mecanismes de cara a les pròximes sequeres.

Pel que fa a les tendències i les futures previsions, Velasco assenyala que els científics posen sobre la taula la possibilitat que pugui «ploure menys» en certes zones, com per exemple a l’interior del país. A les zones costaneres, en canvi, es notaria menys o, fins i tot, podria donar-se un petit increment. El que sí que estan notant ja és un canvi de dinàmica pel que fa a les pluges, que cada vegada esdevenen més fortes i breus. «Quan plou a cop s’aprofita menys», lamenta, «s’incrementa la biomassa i el bosc s’emporta una bona part d’aquesta aigua que no va a parar al riu», va destacar Enrique Velasco.