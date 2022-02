L’absència de precipitacions dels darrers dos mesos a bona part del territori central ha deixat embassaments a menys del 50% de la seva capacitat i ha fet encendre les primeres alarmes a l’extrem oriental de Catalunya. Ara bé, tot i que l’actual situació pugui començar a ser preocupant, els tècnics consideren que no es pot qualificar d’extraordinària ni excepcional. És un període d’escassa pluja.

Les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua indiquen que la situació avui al sistema Ter-Llobregat és de prealerta, però la situació no és la mateixa a tot el sistema. Pel que fa al Llobregat, la situació és de normalitat a bona part del curs, tot i que al curs mig del riu -que inclou el centre i est del Berguedà, l’est i sud del Bages, el Moianès i una part del Lluçanès. Té el mateix avís la unitat d’explotació de l’Anoia-Gaià.

L’escenari és una mica més greu a la resta de conques internes del país. Al Ter hi ha prealerta en totes les unitats d’explotació menys a la zona del curs baix. I la resta del quadrant nord-est també es troba amb aquest avís i, inclús, en alerta en el cas de l’aqüífer Fluvià-Muga, a l’Alt Empordà.

Per la seva banda, el Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que hi ha condicions de sequera extrema en punts de l’Alt Empordà, i en una gran part de l’àrea prelitoral i litoral barcelonina. També hi inclou les zones del Bages, Moianès, Anoia i Baix Llobregat Nord.

Hi ha condicions de sequera màxima a zones del Bages, Moianès, Anoia i Baix Llobregat Nord

De fet, segons el Meteocat, hi ha diverses zones del país que acumulen 70 dies consecutius sense pluja o amb una quantitat inferior a un litre per m2. Curiosament, a pràcticament tot l’Alt Empordà -que segons l’ACA pateix una situació més preocupant- només es registren 30 dies continuats de sequera, però les pluges van ser insuficients.

A la Catalunya Central, la situació és desigual. Mentre que en punts del Berguedà, l’Alt Urgell i la Cerdanya fa un mes que no plou, - i en el nord d’aquesta última comarca, 25 dies- en altres zones localitzades del Berguedà, Bages, Solsonès i Anoia la ratxa seca ja supera els dos mesos.

Tot i que la tendència de precipitacions bastant escasses va ser força generalitzada arreu de la Catalunya Central durant el 2021, en algun punt no hi ha hagut aquest mateix patró. És el cas de la ciutat de Berga, que va registrar més pluja que en les sèries de 1961 a 1990 i de 2012 al mateix any. Això sí, s’ha de tenir en compte que un 27% del total de precipitació va caure només en el mes de setembre.

Ha plogut menys

En canvi, uns quilòmetres més amunt, a Guardiola de Berguedà, es van acumular gairebé uns 300 l/m2 menys. La població de l’Alt Berguedà també es va quedar per sota de la mitjana del període 2005 i 2021, que va ser de 768.

La ratxa seca (dies consecutius amb una precipitació inferior a 1 mm) ja arriba als 75 dies a sectors del Prepirineu, Catalunya Central, prelitoral i Tarragonès. Són indrets on gairebé no hi ha plogut des del 25 de novembre. pic.twitter.com/NbGkF3I1GA — Meteocat (@meteocat) 8 de febrero de 2022

Aquest últim cas ajuda a entendre millor l’estat de l’embassament de la Baells, que encara està per sobre del 50%. En aquest nivell, però, es veuen les restes del monestir de Sant Salvador de la Vedella, que normalment està cobert d’aigua. També hi va haver menys pluges de les que tocaria aquest 2021 a Navès -tot i que la diferència va ser molt petita-. De fet, l’embassament que té al costat, el de Sant Ponç, compta amb una reserva de tres quartes parts del volum total. En aquest cas, però, s’ha de destacar que és un pantà de poca capacitat -de només 24,38 hm3- i que es gestiona conjuntament amb el de la Llosa del Cavall.

Una mica més al nord, a Guixers, sí que la manca de pluges ha estat més notable. El 2021 van caure 250 l/m2 menys del que ha estat habitual en els últims anys, i això ho ha notat el pantà de la Llosa del Cavall, que se situa aproximadament al mateix nivell (en percentatge) que el de la Baells.