El sector del comerç, del turisme, de la restauració i altres representants del teixit empresarial de Puig-reig han participat, aquesta setmana, en la primera jornada de networking per conèixer les accions que s’han realitzat durant els darrers mesos en l’àmbit de la promoció turística del municipi a través Pla de dinamització del turisme de de Puig-reig.

La responsable d’aquest pla, Laia Andreu, de l’empresa Catexperience, va detallar les accions desenvolupades fins el moment: des de la creació d’una marca turística, la digitalització del sector amb la creació d’una app turística, l’anàlisi del tipus de turisme al municipi i la creació d’algunes campanyes per dinamitzar aquest turisme i fidelitzar-lo al comerç local.

Més d’una trentena de persones van assistir a la sessió de treball, que també va servir perquè els presents poguessin compartir i fer propostes sobre les accions previstes per continuar creixent en l’àmbit turístic i fer de Puig-reig una destinació de referència amb noves accions i campanyes per posar en valor el patrimoni local o també en referència a la sostenibilitat. La regidora de Turisme, Elisabet Teixidor, va valorar molt positivament la feina feta fins ara i va agrair la col·laboració de tots els agents, així com els va encoratjar a seguir aportant noves propostes.