La sequera dels últims mesos està començant a afectar els cultius de la comarca, sobretot a l’Alt Berguedà on predominen els farratges. Ho ha explicat a aquest diari el coordinador al Berguedà d’Unió de Pagesos, Toni Bascompte.

Bascompte apunta que per les poques precipitacions «no hi ha uns bons farratges». Tot i que aquest cultiu és present a tota la comarca, predomina sobretot al nord, ja que serveix per alimentar el bestiar de les granges de ramaderia extensiva.

A més, recorda que com que no plou no es produeix gaire herba per les pastures. La situació encara es podria agreujar més de cara a la primavera, si una teòrica pujada de les temperatures no va acompanyada també de precipitacions que solen ser abundants en aquesta època.

De fet, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a Guardiola de Berguedà els mesos més plujosos dels últims 15 anys han estat l’abril i el maig amb entre 80 i 90 litres per metre quadrat, fent honor a les populars dites catalanes sobre les abundants pluges d’aquests dos mesos.

En aquest sentit, el coordinador comarcal d’Unió de Pagesos apunta que seria preferible que les precipitacions fossin més continuades en el temps però acumulant petites quantitats, ja que sovint en episodis de pluges torrencials es produeixen danys en els cultius.

Els cereals, menys afectats

D’altra banda, Toni Bascompte explica que al Baix Berguedà domina el cultiu de cereals, que de moment no pateix les conseqüències de la sequera per la parada hivernal, però que també se’n pot ressentir a partir de la primavera si no plou. En la mateixa situació es troben els camps de colza, que a la primavera tenyeixen grans superfícies de cultius de diversos punts de Catalunya i que en els últims anys han experimentat un notable increment. Finalment, també hi ha alguns conreus de lleguminoses que estan en un context idèntic.