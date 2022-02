L’empresa berguedana Can Josa Ecològic SL carrega contra l’Ajuntament de Berga per obstaculitzar la posada en marxa d’una explotació avícola en uns terrenys de la seva propietat a prop d’Espinalbet sense informar com s’han d’obtenir els permisos necessaris. La superfície en qüestió pertany a Berga tot i que el nucli d’Espinalbet correspon a Castellar del Riu.

La granja volia fer cria ecològica de pollastres i gallines, amb un cultiu regeneratiu pioner que evitaria emissions de CO2, segons assegura l’empresa. La instal·lació està projectada en una àrea de sòl no urbanitzable, però segons els propietaris això no és impediment per construir-hi una explotació de caràcter agropecuari, que contemplava tenir unes 120 gallines i 180 pollastres aproximadament. L’administrador únic del negoci, Joan Jordana, explica a Regió7 que van presentar una instància a l’Ajuntament de Berga per saber quins tràmits s’havien de realitzar.

Però davant la manca de resposta, Jordana apunta que «el 22 d’octubre vaig comunicar que tirava endavant el projecte. No vam rebre cap resposta. I segons les ordenances de l’Ajuntament de Berga, si al cap d’un mes no et contesten i és un projecte que no té un gran impacte ambiental, queda aprovat per silenci administratiu positiu», defensa el propietari de l’empresa.

El punt d’inflexió, assegura Jordana, va ser quan «demanem quines taxes i impostos hem de pagar. A partir d’aquí corren a interposar recursos, denúncies i finalment precintar les actuacions», relata.

Per fer visible el seu malestar, dos membres de l’empresa s’han concentrat cada matí d’aquesta setmana a la plaça Sant Pere, davant de l’ajuntament. S’han pogut reunir amb l’alcalde, Ivan Sànchez, però lamenten que l’afer continua encallat. «No tenim els permisos perquè no ens van dir com tenir els permisos. Totes les administracions ens han orientat sobre com fer els tràmits, però l’Ajuntament de Berga no ens ha dit ni que havíem de presentar», denuncia Jordana, que en els propers dies preveu presentar un recurs a la justícia.

L’Ajuntament considera que s’hi fa un habitatge

El regidor d’Urbanisme de Berga, Aleix Serra, declara a aquest diari que la construcció «té aspecte d’habitatge» i recorda que, en tot cas, s’ha de demanar la llicència. Tot i això, Serra dubta que es pugui aixecar una granja en sòl no urbanitzable.

D’altra banda, l’edil critica l’actitud dels propietaris de començar a construir sense obtenir el permís. «No teníem constància del que s’estava fent. Ens va arribar la informació des de diverses bandes que allà es construïa alguna cosa», destaca Serra.