El ple municipal de l’Ajuntament d’Avià ha aprovat una ordenança per regular l’accés i l’ús públic del medi natural. L’objectiu d’aquesta nomativa és protegir l’entorn natural d’Avià davant l’increment de conductes incíviques registrades en els últims anys. L’ordenança preveu sancions d'entre 300 a 3.0001 euros, depenent de la gravetat de la infracció, per aquelles persones que incompleixin les normes i cometin infraccions al medi natural d’Avià.

L’Ajuntament d’Avià ha adaptat a les seves pròpies necessitats una ordenança reguladora de les activitats al medi natural que ja han aprovat també altres municipis de la comarca del Berguedà. Alguns punts que contempla la normativa són respectar les finques de caràcter privat, tancar els filats del ramat perquè els animals no s'escapin, no destorbar la tranquil·litat del bestiar, portar el gos lligat, no provocar danys a l’activitat agrícola i ramadera, no fer talls o passejar-se per sobre de les bales rodones d'herba encintades.

Montse Casellas, regidora de Pagesia de l’Ajuntament d’Avià, exposa que “moltes de les regulacions a les que fa referència l’ordenança són de sentit comú, de que les persones tinguin civisme al medi natural. Molts cops però, hi ha gent que no n’és conscient i actuen de forma negativa per l’entorn, i per aquest motiu hem cregut necessari que es reguli”.

L’ordenança també regula l’aparcament en camins rurals que donen accés a habitatge, no fer foc al bosc, no accedir a camps sembrats, no abandonar deixalles, no abocar substàncies o objectes a les aigües superficials o subterrànies, no acampar en llocs no indicats, no realitzar emissions sonores d’alta intensitat, entre altres.

Casellas opina que “està bé que aquestes qüestions de civisme es reguin, s’expliquin a tothom. La nostra intenció no és sancionar, però sí que es pugui castigar a aquells que no respectin el medi".