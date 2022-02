L’any 2021 Bagà es va quedar sense la celebració més emblemàtica de l’any, la Festa de l’Arròs, a causa de les restriccions per la pandèmia. L’any 2022, però, està sent, per a molts, el de la recuperació. I a Bagà ha tornat aquest gran esdeveniment amb segles de vida.

A quarts de dotze el carrer del Raval ja vestia de verd i vermell: eren les bates dels geganters, que, a ritme de les gralles, feien ballar els seus gegants, gegantons i capgrossos. El fred i la pluja, que es començava a intuir, no van impedir que petits i grans seguissin la cercavila, que va arribar fins a la plaça de Catalunya, on les autoritats esperaven la imatgeria del poble.

Tots junts van seguir el recorregut que portava a la plaça de Galceran de Pinós, on ja els esperava el plat fort de la festa. I mai més ben dit: la ja tradicional paella de més de 2 metres de diàmetre, a la part alta de la plaça, com si es tractés d’un altar, feia fumejar un caldo que ja començava a fer xup-xup. I, al seu voltant, els tres emblemes de l’arròs de Bagà: Manel Nieto, el més longeu amb 67 anys al capdavant del gran fogó, Modesto Grille i Lluís Esparbé, que enguany anava acompanyat de la seva neta. Un senyal més que la tradició passa de generació a generació.

A la part baixa de la plaça ja començaven els ballets de l’esbart del poble, que, malgrat petites relliscades pel terra moll, van amenitzar l’espera dels més delerosos amb danses de tota mena, des de les pròpies del poble, i també d’altres indrets, com la Jota de muntanya de Tortosa i Eth Tricotèr, una dansa aranesa de festa i gresca que sovint s’interpreta pels volts de Carnaval.

I enmig de tanta dansa va arribar el moment crucial, el de tirar l’arròs dins la gran paella. Almenys una desena de cubells plens fins dalt de tot, que contenien uns 250 kg d’arròs, que al cap de 20 minuts va estar llest per servir. Ara sí que sí, tot el poble va posar-se dempeus per omplir olles i grans carmanyoles d’arròs. Al mig de la plaça es va col·locar una taula llarga on els geganters anaven omplint recipients i una llarga cua de gent que travessava gairebé tot el poble els anava a recollir. Enguany, la recomanació va ser endur-se el menjar a casa. Un take away molt habitual en els darrers temps de pandèmia.

«Estimar la tradició em dona ànims per seguir als fogons»

Manel Nieto té 86 anys i aquest any en fa 67 que és al capdavant del fogó de llenya que sustenta la gran paella de la Festa de l’Arròs de Bagà. Enguany ha estat especial per a ell perquè ha pogut veure com el poble recuperava una festa que ell tant estima.

Com se sent en poder tornar a fer arròs per a tot el poble després de tot plegat?

No sé ni com explicar-ho. És una sensació molt emocionant, perquè des que era un nen que visc la festa amb els estris de cuina a les mans. No poder fer-ho l’any passat va ser un cop bastant dur.

86 anys i segueix al peu del canó...

Una vegada fa pocs anys un home va venir amb el seu fill petit per si podia replicar una foto que tenia amb mi de feia molts anys. Volia que el seu fill la tingués igual. Aquestes petites coses, estimar la tradició, és el que em dona força per seguir als fogons.

I aquesta feina té edat de jubilació?

Doncs no ho sé. Fins que el cos aguanti, suposo.