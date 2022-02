L’Ajuntament de Berga programarà tres dies de concerts gratuïts durant La Patum de 2022. La proposta consisteix a reconvertir les antigues barraques de Patum i crear un espai musical de gran format que comptarà amb les actuacions d’una quinzena de grups i formacions que actuaran a la plaça Cim d’Estela durant els dies de Corpus. El projecte neix amb la voluntat de fer créixer la festa berguedana creant una oferta lúdica i cultural amplia, atractiva i de qualitat per generar activitat més enllà dels salts de Patum que es fan a la plaça de Sant Pere o durant els passacarrers. Els concerts es portaran a terme del 16 al 18 de juny en horari de tarda, vespre, nit i matinada.

La regidora de Patum, Roser Valverde, ha explicat que “la iniciativa neix amb l’objectiu de treballar tot allò que envolta la festa. És un projecte que nosaltres anomenem ‘Patum 365’ i pretén dignificar la festa augmentant les propostes i activitats que envolten la festa durant els cinc dies de Patum, però també ho volem estendre a diferents èpoques de l’any per convertir La Patum en el pol d’atracció de la ciutat”. La regidora ha comentat que aquesta és la primera proposta que es presenta, però s’estan treballant altres accions mitjançant una comissió formada per representants polítics de tots els grups municipals, membres del Patronat de La Patum i persones alienes a l’organització municipal, però que estan vinculades a la festa i la ciutat.

Un projecte transversal amb les entitats

El projecte també suposa una oportunitat pel teixit associatiu local a l’hora d’obtenir recursos econòmics i complementar les activitats que organitzen al llarg de l’any per dinamitzar la ciutat. La iniciativa contempla la cessió de l’espai públic a la zona dels concerts per distribuir l’espai de les barres entre les entitats locals interessades a gestionar el servei de bar durant el desenvolupament de les actuacions musicals. La convocatòria s’obrirà durant la segona quinzena del mes de març i s’adreça a les entitats i associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats. El regidor de Joventut, Isaac Santiago, ha esmentat que la proposta ha estat presentada a les entitats a través de diverses trobades que s’han dut a terme durant les últimes setmanes. El regidor ha destacat que “les entitats són el motor de la ciutat i crec que aquest projecte les ajudarà fent que les activitats que organitzen al llarg de l’any puguin ser més potents, en puguin fer més, i al final això també revertirà en la ciutat fent que la gent pugui gaudir de més activitats”.

Un nou espai musical

L’organització ha apostat per reconvertir els concerts joves que es feien al passeig de la Indústria, a prop del CAP Berguedà, i buscar un nou emplaçament que s’adapti millor a les característiques d’aquest nou projecte. L’espai escollit ha estat la plaça Cim d’Estela, ja que compta amb una zona amplia per encabir un escenari cobert de grans dimensions i els estands que ocuparan les diferents entitats implicades en la iniciativa. L’ocupació de la plaça Cim d’Estela comportarà canvis en l’estructura de la fira de la Patum i la reubicació de les atraccions que tradicionalment ocupaven l’espai esmentat.

Un cartell potent, variat i de qualitat

La programació musical de La Patum de 2022 comptarà amb una quinzena d’actuacions d’artistes de renom del panorama musical actual, així com de grups i punxa discos berguedans. Per l’escenari de les ‘Barraques de Patum’ hi passaran Doctor Prats, La Fúmiga, Brams, Gertrudis, Smoking Souls, El Diluvi, Sense Sal, Pirat’s Sound Sistema, Xiula, Thug Life, Esperit de vi, Cafè Trio, PD Ruïnoses, PD Toni Malé i PD Siles. Totes les actuacions incloses en la programació seran gratuïtes.