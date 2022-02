Primer pas per crear una taula de treball i homogeneïtzar la senyalització de ports de muntanya ciclistes. El Consell Comarcal del Berguedà, que el 2018 va ser pioner en impulsar la senyalització d’aquests ports, ha ofert la seva experiència en aquest àmbit a diferents organismes de la Cerdanya, Ripollès i d’Osona per fer un front comú.

El vicepresident i conseller d’Esports, Abel Garcia es va reunir ahir dilluns amb diferents representants de les comarques esmentades. Garcia va explicar el cas del Berguedà i de la senyalització de les carreteres comarcals i zones ciclistes que ha portat a terme el Consell. El conseller destacat que «oferim els coneixements adquirits en la creació dels ports de muntanya. Pensem que l’experiència ens pot ajudar a crear noves sinergies i avançar plegats», va assegurar.

A més, va afegir que aquest projecte «està en sintonia» amb l’Estació de Trail del Berguedà. Els municipis de Bagà, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola disposen d’una zona de serveis per a corredors de muntanya i cicloturistes que tenen accés a vestidors, taquilla i dutxa.

La trobada va permetre fer un intercanvi d’experiències i metodologies de treball així com també buscar el consens territorial per poder homogeneïtzar la senyalització en territoris de muntanya i cerca aliances institucionals i territorials per fer front comú en la senyalització de zones ciclistes.

El projecte de senyalització de ports de muntanya impulsat pel Consell va consistir a senyalitzar set ports de la comarca. Tres d’aquests ports són en carreteres provincials, i quatre en carreteres locals. La senyalització permet saber la distància fins al cim, el pendent o l’alçada.