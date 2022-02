L'associació Ginkgo Apac Berguedà ha organitzat un concert benèfic per aquest divendres per obtenir fons en la lluita contra el càncer infantil. La sessió serà al Teatre Patronat a les 9 del vespre i estarà protagonitzada per alumnes de l'Escola de Música de Berga.

Hi haurà el sistema de taquilla inversa. La quantitat que l'entitat recapti anirà destinada, en primer lloc, a pagar el piano que s'utilitzarà, i els restants es donaran a l'Hospital Sant Joan de Déu per a la investigació contra la malaltia esmentada anteriorment. D'altra banda, l'associació ja treballa en l'organització de la pròxima activitat, que serà una caminada el proper diumenge 13 de març. En paral·lel, també hi podria haver un espectacle infantil i una botifarrada.