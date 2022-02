El Govern de la Generalitat es reunirà aquest divendres a la tarda amb alcaldes del Berguedà i de la Cerdanya per donar a conèixer el projecte dels JJOO d'Hivern 2030, segons ha avançat l'Aquí Berguedà i ha pogut confirmar aquest diari. La reunió al Berguedà ha estat reclamada pel Consell Comarcal. Així ho va anunciar, de fet, el president, Josep Lara, en un ple ordinari.

La trobada amb els batlles de les dues comarques estarà encapçalada per la secretària general de l'Esport, Anna Caula, i també comptarà amb la presència del secretari de Governs Locals i relacions amb l’Aran, David Rodríguez, o de la delegada del govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit.

En les últimes setmanes diversos batlles del Berguedà han expressat públicament el malestar per no conèixer els detalls del projecte així com per excloure la comarca de la consulta vinculant que se celebrarà aquesta primavera. Fins i tot, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, va obrir la porta a que la ciutat celebrés una consulta paral·lela per donar veu als berguedans i berguedanes.