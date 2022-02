L’associació Ginkgo ha organitzat un concert benèfic per aquest divendres per obtenir fons contra el càncer infantil. La sessió serà al Teatre Patronat a les 9 del vespre i estarà protagonitzada per alumnes de l’Escola de Música. Hi haurà el sistema de taquilla inversa i els beneficis es destinaran a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.