Borredà recuperarà aquest diumenge la tradicional matança del porc, però sense la cuina i la degustació multitudinària de la carn a la plaça Major. En aquesta ocasió, es repartirà pa amb botifarra negre o llonganisseta i un got de vi. L’alcalde del municipi, Jesús Solanellas, ha explicat a Regió7 que les persones podran menjar l’esmorzar on vulguin, però es demanarà que no formin grans aglomeracions.

D’altra banda, el municipi ha organitzat una petita exposició amb estris, materials, ditecs i fotos relacionats amb la tradicional celebració. Serà al Centre Cívic i es podrà visitar de les 10 del matí a la 1 del migdia. El consistori explica que seu origen prové d’un joc entre amics que, amb el pas dels anys, s’ha convertit en una de les tradicions més importants pels veïns del poble.