Quatre comarques de la Catalunya Central -Berguedà, Bages, Moianès i Osona, tenen des d’aquest dijous el primer escorxador mòbil d’Espanya. Es preveu que aquesta instal·lació doni servei a unes onze explotacions d’oví i cabrum de les comarques esmentades. Aquestes granges, fins ara, havien de sacrificar els animals a l’escorxador de Berga, Manlleu o el de Ripoll.

Actualment només són dos les granges autoritzades per a fer-ne ús però s’espera que, a mesura que vagin complint els requisits, s’incorporin en aquest grup les deu restants. Alguns d’aquests requeriments són tenir una traçabilitat individual de cadascun dels animals, disposar d’un espai per a l'escorxador amb connexió d'aigua i electricitat així com d'una zona pavimentada i tancada per evitar que hi accedeixin altres animals mentre s'hi està treballant.

Les instal·lacions s’han equipat sobre un camió i disposen d’una zona exterior amb una plataforma elevadora i diverses cledes metàl·liques que actuen com a tancat per a 4 o 5 animals. A l’interior, el vehicle té habilitades diverses zones diferenciades per àrees netes i brutes, així com una càmera de fred per guardar les canals fins que són expedides per una porta lateral. El vehicle disposa de l’equipament necessari per poder desenvolupar la matança amb les màximes condicions del benestar animal i garantir un servei ràpid i efectiu.

El projecte ha estat impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a través de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i dels Grups d’Acció Local (GAL) -entre els quals hi ha l’ADR Cat Central que coordinarà l’activitat de l’escorxador-. Ha costat uns 96.000 euros, cofinançats per la Diputació de Barcelona i el Programa Operatiu FEDER 2014-2020 en el marc de l’estratègia BCN Smart Rural.