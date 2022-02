La Patum 2022 serà especial perquè tornarà a omplir de foc i música la plaça Sant Pere i els carrers de la capital berguedana després de dos anys d'absència per la covid-19, però també per d'altres factors. Enguany, la colla de Plens i Maces celebrarà els seus 400 anys -que es van complir l'any passat- i ha preparat novetats per commemorar l'efemèride.

Les que afectaran estrictament al transcurs de la festa són dues. D'una banda, els segons salts de plens de dijous i diumenge tindran un primer minut sense música. "Busquem la conjugació de la modernitat actual i de l'antiguitat de quan els plens saltaven exclusivament amb el so del tabal", ha destacat en roda de premsa el cap de colla, Joan Sala. A més, en els primers salts de dijous i diumenge hi hauran maçes plenes; és a dir, que tindran els mateixos fuets que un ple. A més, se sortejarà tan alguns d'aquests salts com els de la Patum de lluïment. D'altra banda, la comparsa disposa d'una imatge corporativa d'aquest 400è aniversari. Ha estat elaborada pel dissenyador berguedà Salvador Vinyes, i representa la unió d'una maça i un ple. "Per mi la Patum és una festa col·lectiva i en moviment. I podria ser una maça o un ple però és la unió", va explicar Vinyes. La comparsa de plens i maces vendrà, a través de la Fundació Horitzó del Berguedà, diversos productes com ara samarretes, adhesius pel cotxe, mocadors o imants per la nevera. Tots els beneficis derivats de la venda d'aquests elements aniran destinats a aquesta entitat per tal que pugui contractar persones amb trastorn mental i en risc d'exclusió. "És una qüestió de justícia social que ens impliquem amb una causa tan noble com aquesta", va apuntar el cap de colla. Mentrestant, Charo Díez, del Grup Horitzó, va felicitar la comparsa i el dissenyador i va agrair la generositat dels primers. "És difícil que es pensi en la nostra entitat al Berguedà", va recordar Díez.