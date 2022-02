Els alcaldes i alcaldesses del Berguedà no veuen, a grans trets, amb mals ulls la candidatura de Jocs Olímpics, Pirineus-Barcelona del 2030. Ho van confirmar el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara (Junts), i el conseller d’Esports, Abel García (PSC), en una trobada entre el Govern de la Generalitat i els alcaldes de la comarca aquest divendres per explicar com evoluciona el projecte.

S’ha de remarcar, però, que la majoria d’alcaldes són dels partits que conformen actualment el govern de la Generalitat (Junts i ERC). En canvi, els alcaldes de la CUP de Berga i d’Olvan , Ivan Sànchez i Sebastià Prat, van marcar perfil propi, com ho demostra que van preferir no sortir a la foto institucional que es van fer en finalitzar la reunió els representants de la Generalitat i les autoritats locals.

En relació a la demanda expressada en les últimes setmanes per alguns alcaldes de la comarca de què el Berguedà sigui inclòs en la consulta vinculant, el secretari de Governs locals i relacions amb l’Aran, David Rodríguez (ERC), va tancar la porta a què pugui ser així. «Entenem que hi ha diferents àmbits d’afectació i, per tant, diferents tipus de participació. Uns Jocs Olímpics al Pirineu no tenen sentit sense l’Alt Pirineu, així que ha de ser qui decideixi si aquests Jocs han de tirar endavant o no».

Pel que fa a l’estat del projecte, Rodríguez va reconèixer que encara no és sòlid. «No existeix un projecte tancat, però sí que hem explicat les línies mestres d’una candidatura d’aquestes característiques», va apuntar.

Rodríguez també va admetre que «potser hem d’explicar més que fem, i que totes les reivindicacions que fan els contraris als Jocs ja les volem contemplar. Per tant, aquests JJOO no tindran les connotacions negatives que els detractors ens volen fer veure», va assegurar l’exalcalde de Solsona.

Això sí, arran de les queixes la Generalitat ha decidit incloure en la Taula de Treball Permanent els alcaldes de comarques com el Berguedà. Fins i tot, el conseller d’Esports, Abel García, va obrir la porta a què també hi puguin haver altres batlles.

De fet, des del Consell confien en el fet que després d’aquesta primera jornada centrada només en els alcaldes, es puguin fer altres trobades amb representants de diferents sectors com l’empresarial, el turístic i el de l’hostaleria i restauració.

El president de l’ens comarcal, Josep Lara, es va mostrar satisfet perquè s’hagi celebrat aquesta sessió informativa i va destacar que «el Berguedà té clar que ha de ser present en la decisió sobre la proposta olímpica. No volem que els jocs ens passin per sobre», va emfatitzar Lara.

Pel que fa al vessant més esportiu, la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat, Anna Caula (ERC), va recordar que a Catalunya es preveuen fer aquelles proves que requereixen unes instal·lacions ja preparades, mentre que aquelles que demanin construir-ne de noves es podrien portar a terme en d’altres països. «El que volem fer és un impuls a nivell de modernització i digitalització perquè aquestes infraestructures estiguin molt més ben equipades.

Finalment, Caula va afirmar que l’objectiu és que el màxim de comarques visquin els Jocs, tot i que sigui de maneres diferents, i no va descartar que al Berguedà s’hi pugui fer alguna modalitat nova. «Innovem i posem aquell punt de creativitat per fer créixer allò que ja té el Berguedà. Amb les comarques estem detectant el tipus d’esport nou que hi pot haver en els JJOO», va refermar Caula.

Consens que les infraestructures han d’anar al marge Les dues parts van coincidir a destacar que la millora de les infraestructures de la comarca no ha d’estar condicionada necessàriament als JJOO, tot i que sí que podria fer d’accelarador per desencallar projectes pendents com el desdoblament de la C-16 o la millora de la carretera d’accés a Coll de Pal. «Els Jocs han d’anar per un costat, com una oportunitat, i les infraestructures no han d’estar condicionades. Podem intentar que els JJOO facin d’accelerador», va comentar eldirector general de Polítiques de Muntanya, Jesús Cierro, que va reconèixer que s’ha de donar una solució a la C-16 perquè darrerament hi ha cues gairebé durant tot l’any

La Molina i Masella acollirien l’esquí alpí Baqueira Beret seria la seu de les disciplines de snowboard i freestyle i Barcelona, dels esports de gel La candidatura que prepara el govern català pels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 preveu que les proves d’esquí alpí es facin a les estacions de La Molina i Masella, a la Cerdanya, tal com va explicar el secretari general de Vicepresidència i Infraestructures, Ricard Font, en una entrevista a Rac1. L’estació de Baqueira Beret, a la Vall d’Aran, acolliria les disciplines de freestyle i snowboard. Tot i això, com ja ha explicat el govern en diverses ocasions, s’hauria de buscar alternatives fora de Catalunya. Com que les pistes catalanes estan totes per sobre dels 1.800 metres, les competicions d’esquí de fons i biatló es podrien fer a l’Aragó mentre pel que fa als salts de trampolí o disciplines com el bobsleigh o l’skeleton, caldria buscar també un emplaçament fora de Catalunya. Algunes de les possibilitats són als Alps francesos o a Sarajevo. Per la seva banda, Barcelona acolliria els esports de gel i, possiblement, les cerimònies d’inauguració i clausura.