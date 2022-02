Gósol treballa per construir un aparcament de pagament a l’entrada del poble que serveixi per treure cotxes del centre del municipi en èpoques de gran afluència turística i els caps de setmana. «Ens queda tot col·lapsat. La gent aparca al mig del poble i a on els sembla», assegura en aquest diari l’alcalde del municipi, Lluís Campmajó.

El batlle explica que el consistori vol importar el model de Rupit, municipi d’Osona que també s’omple de visitants en els períodes més turístics de l’any, i que té un pàrquing de pagament a l’entrada del poble per evitar que els vehicles circulin i estacionin pel centre.

L’obra se situarà just després de la rotonda d’entrada al poble –venint de la C-16–, en uns terrenys que ara ja s’utilitzen d’aparcament en dies puntuals. El pàrquing tindrà una capacitat d’unes 90 places, que en jornades estrictament assenyalades, com en l’Ultra Pirineu, podria encara no ser suficient, comenta l’alcalde.

L’objectiu del consistori és que en jornades de molta afluència de turistes sigui obligatori deixar el cotxe en aquest pàrquing. Ara bé, s’ha de tenir en compte que els vehicles procedents de Tuixent i Josa del Cadí haurien de travessar igualment la població per arribar al pàrquing. En aquest sentit, Campmajó recorda que el 80 o el 90% de visitants venen de la C-16, però no descarta que en un futur s’hagi de posar un nou aparcament a l’altra banda del poble.

Pel que fa al preu i el sistema de pagament, l’alcalde apunta que encara no s’ha decidit si hi haurà una tarifa fixa o si serà per hores, però en tot cas assegura que serà una quantitat «econòmica» que faciliti que tothom hi pugui accedir.

L’Ajuntament ha hagut d’expropiar els terrenys on es farà l’aparcament, que eren de tres propietaris diferents. El batlle confia que no hi hagi reclamacions i que el projecte pugui tirar endavant sense problemes.

Les obres del pàrquing començaran aquesta tardor i duraran pocs mesos, de manera que podrien acabar aquest mateix any o a principi del 2021. De cara a aquest estiu, però, l’alcalde admet que no s’ha plantejat una mesura provisional que atenuï la problemàtica.

El cost aproximat de l’aparcament serà d’uns 100.000 euros. Uns 70.000 seran sufragats a través d’una subvenció atorgada per la Diputació de Lleida, mentre que la resta els haurà d’assumir el mateix consistori.