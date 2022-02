Puig-reig estrenarà un Punt Lila diürn aquest dissabte, 26 de febrer, amb motiu de la festa del Carnestoltes. Al llarg del 2022 aquest servei de prevenció de violències masclistes s’oferirà en set celebracions més del municipi. Es tracta d’una iniciativa cofinançada per l’Ajuntament de Puig-reig i el Consell Comarcal del Berguedà, que impulsen conjuntament aquesta proposta.

El punt lila de Carnestoltes estarà ubicat a la plaça de la Creu de les 11 del matí a les 2 del migdia, i de les 4 a les 6 de la tarda. A més a més, fins les 8 del vespre funcionarà de manera itinerant al voltant de la rua de comparses. Dues educadores de Cúrcuma, entitat especialitzada en prevenció de violències masclistes, estaran al capdavant d’aquest servei durant el dissabte.

Els punts lila, habitualment actius durant festes nocturnes, tenen per objectiu informar, sensibilitzar i assessorar envers les violències masclistes i LGTBIfòbiques, acompanyar i atendre situacions d’assetjament, agressions masclistes, fer denúncia pública i col·lectivitzar les violències masclistes, oferir informació sobre els serveis especialitzats de la comarca i formar i sensibilitzar a professionals i entitats del territori.

Amb aquest nou format, de punt lila diürn, es pretén, diversificar-ne la ubicació, el públic i els agents socials que hi participen. A més a més, l’objectiu és arribar a franges d’edat més ‘invisibilitzades’, com per exemple el col·lectiu d’adults i gent gran, i a més diversitat d’orígens, i no únicament a persones més joves, a qui habitualment van dirigits aquests serveis.

Puig-reig preveu oferir el servei de Punt Lila diürn en set celebracions més al llarg d’aquest any, com per exemple per la Festa Major o la Fira de Sant Martí.

Els punts lila transformen l’espai públic i apropen la informació sobre els serveis especialitzats d’atenció a les víctimes de violències masclistes del territori a peu de carrer, oferint un espai de contenció, acollida i acompanyament cap aquelles dones i persones del col·lectiu LGTBI que viuen violències. Un servei que en el context de pandèmia s’ha tornat encara més necessari.