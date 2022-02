Quan encara no s’han acabat les obres en un tram de la Ronda Moreta que serà d’un sol sentit de circulació, ara l’Ajuntament de Berga vol fer el mateix amb la Ronda Queralt, segons ha pogut saber Regió7. Ahir mateix al vespre el regidor de Mobilitat, Eloi Escútia, i el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, van explicar en una reunió als veïns de la zona les raons d’aquest canvi.

Concretament, es preveu que el sentit de circulació sigui només de baixada entre el Passeig de les Estaselles -davant del Teatre Municipal- i la Ronda Moreta. Principalment, això suposa que per accedir a la zona del teatre i l’església i el convent de Sant Francesc -on es troben diverses àrees d’aparcament- els vehicles hauran d’anar a donar la volta pel carrer del Roser, el carrer Cervantes i el Passeig de les Estaselles.

Mentrestant, en el tram estrictament afectat de la Ronda Queralt, s’habilitaria el nou carril lliure a mà dreta per fer-hi càrrega i descàrrega durant una franja matinal i de tarda. A més, durant la major part de l’horari comercial el mateix carril oferiria noves places d’aparcament de zona blava, i de nit, i en diumenges i festius seria d’aparcament lliure pels veïns.

Això sí, en la carta que el consistori va fer arribar als veïns abans de la reunió no s’aclareix si hi haurà una franja concreta per càrrega i descàrrega i una altra per raons comercials, o si senzillament hi hauran zones diferenciades en cada cas.

D’això depèn que hi hagi més o menys places d’aparcaments. S’ha de tenir en compte que la longitud del tram en qüestió és d’uns 90 metres, i que les places d’un aparcament en línia són d’uns 5 metres de llarg. Si es pogués aparcar en el carril sencer, es generarien, com a mínim, 10 llocs d’estacionament. Si només en una part, difícilment se sobrepassarien les 5 o 6 places.

D’altra banda, en el comunicat l’Ajuntament apunta que es tracta d’una mesura consensuada amb la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) i de «molt baix cost», que té com a objectiu «reduir el trànsit i afavorir l’activitat comercial de la Ronda Queralt i del carrer Major». A més, el consistori assegura que la mesura seria revisable en el futur si es considerés adient.

La majoria de comerciants de la zona consultats per Regió7 prefereixen ser prudents i esperar que es restableixi la circulació amb les noves premisses per valorar en un sentit o altre la mesura. Algun d’ells valora positivament que s’hi habilitin més places d’aparcament, mentre que algun altre considera que seran insuficients els llocs d’estacionament oferts.

L’Ajuntament diu que la Ronda Moreta quedarà enllestida aquesta setmana

Més de cinc mesos després des de que van arrancar les obres, i amb un retard de dos mesos i mig, la reurbanització de la Ronda Moreta entre la Plaça de la Creu i el carrer Maixerí comença a veure la llum.

De fet, en el mateix comunicat sobre la Ronda Queralt el consistori fa saber als veïns que es preveu que les obres acabin a finals d’aquesta setmana. També lamenta l’endarreriment i demana disculpes per les molèsties causades en les últims mesos.

En les últimes setmanes, s’ha produït un avenç important en la zona més endarrerida, i a dia d’avui només queda acabar d’asfaltar la part central del carrer Maixerí, i petites zones de la mateixa Ronda Moreta i del carrer Barcelona.