Un pla elaborat per tècnics de la Diputació estableix que es podrien fer itineraris patrimonials al voltant del Castell de Sant Ferran i de d’altres fortificacions històriques de Berga així com una museïtzació del Parc arqueològic del castell. Són només algunes de les propostes que fa un estudi que aquesta setmana l’ens provincial ha lliurat a l’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà, les dues administracions encarregades d’executar-les.

A més, es planteja la consolidació de les restes arqueològiques descobertes, la recuperació de l’accés i dels recorreguts originals del castell, el polvorí i els baluards de l’església i la Llengua de Serp, així com del mirador oest. També es contempla la incorporació del baluard de Sant Carles com a nou espai públic, i es posa en valor la muralla.

El document incorpora una taula orientativa amb 13 fases d’execució, valorades econòmicament, i amb una durada prevista que seria d’uns 12 anys mi mig en global. La suma del conjunt d’actuacions del pla és de 3,3 milions d’euros. Ara bé, l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha apuntat a Regió7 que «és una proposta de màxims» i que «és difícil que es puguin portar a terme totes».

«Hem de pair, analitzar bé i veure quines fases es poden avançar», assenyala Sànchez, que aclareix que algunes seran impulsades per l’Ajuntament, d’altres pel Consell, i també n’hi podria haver alguna que compti amb la implicació d’ambdues institucions. Sànchez afegeix que també es preveu compartir tècnics i unir esforços per aconseguir subvencions.

El Castell de Sant Ferran és de titularitat del Consell Comarcal, però a petició de l’Ajuntament de Berga el pla també inclou la restauració i senyalització de les fortificacions i vestigis de l’entorn. «Si aconseguim fer un tot d’aquests edificis, aconseguirem dinamitzar molt la ciutat», assegura l’alcalde, que no obstant, recorda que és una mirada a llarg termini.

En canvi, l’Ajuntament sí que preveu executar en els propers mesos la segona fase de rehabilitació de la Torre de la Petita, l’única fortificació carlina que resta dempeus a Catalunya i que formaria part del mateix itinerari que el castell.

D’altra banda, en l’interior d’aquesta fortficació l’actuació més immediata serà la consolidació de les restes arqueològiques. El Consell compta amb una subvenció de 106.000 euros del Pla Únic d’Obres d’Obres i Serveis de la Generalitat per portar a terme els treballs.

El president de l’ens, Josep Lara, recorda que en els últims mesos també s’ha procedit a retirar elements com la piscina per retornar la fortificació al seu estat original. També s’ha de tenir en compte que fa uns tres anys va ser il·luminat. D’altra banda, Lara assegura que el Consell té moltes ganes de col·laborar amb l’Ajuntament berguedà per executar les millores que marca el pla.