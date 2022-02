Les obres d'urbanització de la plaça de l'església i dels antics horts de la rectoria d'Avià arriben ja a la part final. Els treballs que van iniciar-se a finals del passat mes de setembre ja permeten veure com serà aquest espai que aviat lluirà completament renovat. L'Ajuntament d'Avià preveu fer un acte d'inauguració durant la primavera.

Les obres tenen un cost de 393.153 euros i suposen l'actuació més important pel que fa al volum d'inversió que l'equip de govern porta a terme aquest mandat. Es paguen amb ajudes de la Diputació de Barcelona.

L'actuació abraça una superfície de 3.280 metres quadrats i es divideix en tres zones: l'esplanada que hi ha davant l'església parroquial, la zona dels horts davant de la rectoria on hi havia una antiga bassa i el camí de Santa Maria. Les obres consisteixen a fer una plaça nova davant l'església mentre que l'espai que ocupen els antics horts esdevindrà una zona verda i es recuperarà l'antiga bassa.

Es preveu ordenar la mobilitat en aquest àmbit i la construcció de 30 noves zones d'aparcament i també una nova vorera. Igualment es reubicarà La Creu del Padró en un entorn proper i en aquest espai s'hi plantaran arbres. També es reforçarà la il·luminació i es millorarà el paviment.

L'alcaldessa, Patrocini Canal, ha explicat que aquests treballs suposen complir una vella assignatura pendent. Alhora permetran potenciar el valor patrimonial de l'església del nou temple de Sant Martí (datat del segle XVIII) i generar un espai públic de qualitat. L'empresa adjudicatària ha estat Vialitat i Serveis S.L.U. El projecte l'ha redactat l'estudi Barrio Peraire Arquitectes.