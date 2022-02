L’Ajuntament de Gironella ha obert la convocatòria de subvencions per a activitats fetes per les associacions i entitats sense ànim de lucre al municipi per als anys 2020 i 2021, els dos exercicis passats, tenint en compte que l’any passat no es van convocar atenent la situació pandèmica que encara es vivia.

Les sol·licituds s’han de presentar fins al 15 de març amb una instància genèrica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.