L'Ajuntament de Bagà ha comprat una nau al polígon de Gibellàs per tal de centralitzar en un únic immoble el magatzem de les brigades municipals. Es tracta d'una nau de segona mà amb una superfície de 400 metres quadrats on ja s'han traslladat diferents materials, eines i maquinària de treball que fan servir els operaris municipals per dur a terme les seves tasques. Es preveu que en els propers dies ja s'hagin buidat els dos magatzems que es feien servir fins ara. A partir d'aleshores ja se centralitzarà tot en aquesta nau.

L'alcalde, Joan Oña, explica que la compra suposa la culminació de dos anys de negociacions per "aconseguir les millors condicions econòmiques possibles per l'Ajuntament". Finalment, el cost d'aquesta adquisició ha estat de 137.000 euros. "No ha estat fàcil, però finalment s'ha aconseguit amb una rebaixa important sobre el preu inicial. N'estem satisfets, assegura Oña. El batlle considera que disposar d'aquesta nau permetrà "agilitar les tasques de les brigades, ja que s'optimitzarà el temps. Quan faci falta algun material només s'haurà d'anar a buscar a un mateix punt", destaca. Un dels espais que fins ara s'utilitza per guardar-hi material de les brigades és el soterrani de la plaça Tiraval. Al seu dia s'hi van construir places d'aparcament que no es van arribar a fer servir mai. Ara, l'Ajuntament estudia l'opció de treure a lloguer la vintena d'aparcaments que hi ha. L'alcalde de Bagà declara que "és una bona opció" atès que permetria incrementar l'oferta de places d'aparcament en un lloc cèntric. Alhora el consistori obtindria un rendiment dels seus béns immobles.