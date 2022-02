Ara sí. 152 dies després d’arrencar i amb un retard d’aproximadament 80 dies, la fi de les obres a la Ronda Moreta ja és una realitat. Divendres es van portar a terme els últims treballs de col·locació de les faroles, i al llarg d’aquesta setmana s’ha realitzat l’asfaltatge de la zona que encara quedava per pavimentar, en l’encreuament de la Ronda Moreta amb els carrers Barcelona i Maixerí.

Avui dissabte estrenaran l’obra les carrosses de la rua de Carnestoltes, que ja és habitual que passin per aquest punt, mentre que els cotxes s’hauran d’esperar a fer-ho dilluns. Per la seva banda, els vianants ja hi han pogut circular amb comoditat els últims dies amb els treballs gairebé acabats. El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, explica que encara queden per col·locar alguns senyals i comenta que de cara al dilluns el trànsit serà regulat, amb possibles desviaments o interrupcions.

El nou tram tindrà una velocitat màxima de 20 km/h per als vehicles motoritzats –excepte grans autobusos– i disposa de dues àmplies voreres que estan a la mateixa altura que el carril del mig destinat al trànsit rodat. La prioritat serà invertida, és a dir, que serà per als vianants. Serra ha apuntat que per aquesta raó no hi haurà passos de vianants, ja que podran passar per tot l’ample de la via malgrat que el carril del mig estigui habilitat per als vehicles.

Aquest últim serà de sentit únic des de la plaça de la Creu fins al carrer Barcelona en direcció al passeig de la Pau. En paral·lel, el carrer Barcelona passarà a ser en sentit ascendent; és a dir, cap a la plaça de la Creu i al passeig de la Pau també.

En l’obra trobem barrejats tres asfalts diferents. D’una banda, les velles llambordes, que ocupen bona part de la Ronda Moreta entre la plaça de la Creu i el carrer Barcelona. En segon lloc, un enrajolat que ocupa una vorera de la Ronda Moreta i una part de la plaça de la Creu. I, per acabar, hi ha el quitrà, que bàsicament el trobem al carrer Maixerí i a l’encreuament de la Ronda Moreta amb el carrer Barcelona.

L’obertura al trànsit de la Ronda Moreta pot ser un alleugeriment per a altres carrers de la ciutat –sobretot d’oest a est– que en els últims mesos han patit embussos importants en caps de setmana i festius, com ara el Pere III.