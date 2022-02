Prop d’una vintena de comparses s'han exhibit pels carrers de Berga en un dels Carnestoltes més especials dels últims anys a la capital berguedana, tant pel context sanitari dels últims anys que ha impedit activitats d’aquest tipus com també pel rerefons local que hi havia enguany. Hi havia ganes de festa i disbauxa després de l’edició virtual de l’any passat, com ho demostra el fet que pràcticament hi havia el mateix nombre de carrosses participants que el 2020.

La rua ha estat marcada, però, per l’estrena del nou tram de la Ronda Moreta. Les antigues llambordes trobades sota l’asfalt no només han sigut inaugurades pels vehicles que feien de remolc de les carrosses sinó també pel confeti i pels habituals esprais que llancen els participants. De fet, una comparsa ha fet referència a aquests treballs, disfressant-se de treballadors de les obres. D’altra banda, un dels moments àlgids de la desfilada ha sigut quan una comparsa ha improvisat un parell de salts de la Patum, generant una gran expectació al voltant de berguedans que esperen amb ànsia que arribi la cita de Corpus. Un altre tema recurrent en l’actualitat local dels últims mesos i que ha sigut present a la rua són les corrues de vehicles que col·lapsen la ciutat en caps de setmana i festius buscant estalviar-se les retencions de la C-16. Amb un toc d’escarni, els components d’una comparsa convidaven aquests cotxes a fer mitja volta i tornar al punt d’origen. Altres assumptes que han posat sobre la taula les comparses són la renúncia de l’exbisbe de Solsona, Xavier Novell, o la implantació de les energies renovables al Berguedà. A banda, un grup anava disfressat de diferents lletres en al·lusió al popular joc del Paraulògic adaptat a la comarca. Les carrosses feien sonar cançons de diferents estils pels seus altaveus, però n’hi ha hagut una que ha sigut la gran dominadora: Ay Mamà, de l’aspirant a Eurovisió Rigoberta Bandini. De fet, una de les comparses, formada exclusivament per dones, ja pretenia ser un homenatge a la seva figura. Com ja és habitual, la majoria de comparses estaven formades per joves, però a la capçalera de la rua també hi havia comparses infantils de centres educatius. A més, no han faltay les disfresses d’animals que ja s’havien posat de moda en altres edicions. Els premis del concurs de la rua es donen a conèixer a mitjanit, i la festa continua fins més enllà de les 3 de la matinada amb el ball dels cornuts. Diumenge agafarà el relleu la Guerra de la Farina entre carlins i liberals a la Plaça Sant Pere, i el ball de Carnaval infantil, en el qual es donaran a conèixer els guanyadors del concurs infantil de menús del Dijous Llarder.