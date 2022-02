El Consell Comarcal del Berguedà posa a disposició de la ciutadania el servei per tramitar les peticions de renovació del DNI o de noves altes mitjançant la concertació d’una cita prèvia en línia. Les peticions telemàtiques per demanar hora es podran fer dimarts, dia 1 de març, a partir de les 8 del matí, a través de l’enllaç següent: https://bergueda.eadministracio.cat/citaprevia.0. Es donaran un màxim de 50 cites.

Les renovacions i altes es faran, presencialment, el dia 7 de març a l’Oficina Jove del Berguedà (carrer de Pere III número 5 de Berga). Els nous DNI es lliuraran el dia 14 de març.

El 2021, el Consell es va introduir en el sistema de formulari electrònic per demanar cita prèvia per obtenir o renovar el DNI sense haver de desplaçar-se fora de la comarca. Amb la petició en línia, s’agilita el tràmit de renovació i altes i l’atorgament de les places numerades per part de la Policia Nacional.