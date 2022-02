No va ser una guerra de la farina qualsevol. Carlins i liberals es van tornar a enfrontar ahir a la plaça de Sant Pere de Berga en la reproducció còmica d’una de les cruentes batalles que van tenir lloc el segle XIX i que van afectar el Berguedà. El combat s’allarga uns 10 minuts, i sempre acaba –com mana la tradició– amb la victòria dels liberals.

Era una edició especial després de la no celebració de l’any passat per la pandèmia, però encara més pel to reivindicatiu que va agafar contra la situació que es viu entre Ucraïna i Rússia. «Malauradament no tothom entén la guerra com ho fem nosaltres. Avui hem de lamentar i condemnar una guerra de veritat que no volem que existeixi», va clamar en acabar el combat Mariona Casellas, que enguany encapçalava l’exèrcit liberal. Casellas va enviar també un missatge de suport a les persones que estan patint les hostilitats a l’Est d’Europa.

Al combat berguedà, com en totes les altres guerres, els rivals es llancen projectils, però de farina. Falten pocs minuts per a la 1 del migdia i els dos bàndols comencen a preparar el material i a formar les seves trinxeres –sobretot els carlins, que parteixen de les escales de la plaça. Se saluden els generals de cada facció i les hostilitats comencen al cap de pocs segons. Primer, els míssils de farina es llancen amb una certa distància, però immediatament el combat s’endureix i els projectils s’envien a molts pocs metres enmig de la pols de la farina que deixa amb molt poca visibilitat el centre de la plaça. Els combatents, per protegir-se de les bombardes de farina, lluiten amb ulleres.

Tot i que les hostilitats es concentren en la part central de la plaça Sant Pere, esporàdicament algun espectador que presencia la batalla des de lluny també rep algun projectil de farina a prop.

A la guerra hi ha participants de totes les edats, però s’ha de destacar la important presència d’infants en els dos bàndols, circumstància que fa que l’activitat tingui un caràcter molt familiar.

Durant el combat s’instal·la un hospital de campanya simbòlic, ja que la seva assistència consisteix a lliurar targetes per adreçar les persones combatents al telèfon d’emergències 069.

En finalitzar la batalla, es proclama el bàndol guanyador des del balcó consistorial i les faccions aturen hostilitats i es fan la foto conjunta.

L’activitat és organitzada per la Bauma dels Encantats i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga. També hi dona un cop de mà l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, ja que els seus usuaris i usuàries són els encarregats d’elaborar les bombardes de farina.