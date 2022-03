L’exemple de Xavier Pujols arribarà a 19 escoles del Berguedà. Uns 400 alumnes d’educació primària de la comarca descobriran la seva història a través de tallers educatius centrats en l’àlbum il·lustrat “(IM)POSSIBLE”.

La història del jove berguedà Xavier Pujols vol apropar la diversitat funcional als infants i posar en valor la diferència gràcies a una iniciativa impulsada per l’àrea d’inclusió del Consell Comarcal del Berguedà.

El curs passat el Consell Comarcal ja va oferir aquest taller en algunes escoles de la comarca i enguany es torna a repetir. Amb la suma d’aquestes 19 escoles, la història de Xavier Pujols haurà arribat a tots els centres educatius del Berguedà.

El conte “(IM)POSSIBLE”, on es narra l’existència de Xavier Pujols, un activista incansable per a la millora de les condicions de vida de les persones que, com ell mateix, tenen diversitat funcional, va ser estrenat l’any 2021 i explica la vida d’una persona amb diversitat funcional. El llibre, amb il·lustracions de Montse Clotet, ensenya el recurs d’assistència personal que utilitza el Xavier per dur a terme el seu projecte de vida.

Els alumnes de 1r de primària de 19 escoles berguedanes realitzaran un taller a l’aula amb l’objectiu de fomentar actituds receptives i positives respecte a les persones amb diversitat funcional.

La consellera d’Atenció a les persones, salut i polítiques d’igualtat, Anna Maria Serra, afirma que l’activitat amb el Xavier a les escoles serveix per “difondre valors en la societat que vivim” i “apropar als joves exemples de superació davant l’adversitat per transformar-ho en una oportunitat”.

La consellera Serra creu que és un exemple de “comunicar i educar en positiu” i que serveix per “crear espais per empatitzar i fer que normalitzem la diversitat, ja que ens queda molt camí per recórrer i cal reforçar-lo des de les administracions i el món educatiu”.

La història del Xavier pot ajudar a trencar la mirada de què ser “especial” és ser pitjor i pot posar en valor la diferència. La primera part del taller a les escoles consistirà en el visionat del vídeo animat “(IM)POSSIBLE”, que també es pot veure a YouTube.

Posteriorment, després de veure el vídeo, els alumnes prepararan preguntes per fer al Xavier, que uns dies després visitarà les diferents escoles acompanyat d’una tècnica del Consell i respondrà a totes les preguntes dels estudiants.

La finalitat d’aquest taller a les escoles del Berguedà és difondre valors educatius en relació a la diversitat i la convivència. La història del Xavier i el conte “(IM)POSSIBLE” són eines d’educació en valors que ajudaran a trencar estereotips i a fomentar una societat inclusiva.