Les obres del nou parc central de Puig-reig superen l’equador i ja es comencen a percebre alguns avanços visibles, com la plantada d’arbres. El consistori espera que a l’estiu els veïns i veïnes ja en pugui gaudir tot i que es preveu que les obres no acabin fins la tardor.

L’espai consistirà bàsicament en una zona verda, travessada per un camí, i amb un espai infantil pels nens i nenes i un altre amb instal·lacions de cal·listènia orientat als joves. També es contempla posar-hi una zona de pícnic amb unes quantes taules. A més, vora el camí s’hi col·locaran fanals per a les hores sense llum del sol. El parc s’ubicarà al centre del poble, al costat de la plaça Nova.

En els últims setmanes ha finalitzat el moviment de terres i s’ha iniciat la plantada d’arbres i de mobiliari. També s’està treballant en la instal·lació d’aigua i elèctrica. L’alcalde del municipi, Josep Maria Altarriba, ha explicat a Regió7 que les obres han pogut avançar a molt bon ritme gràcies a la meteorologia. «Amb pluja el terreny s’hauria estovat i s’haurien retardat uns mesos», ha destacat Altarriba. En aquest sentit, el batlle recorda que és probable que s’acabin endarrerint si el temps empitjora.

Els treballs van començar a finals de juliol, de manera que si es complissin els terminis inicialment previstos durarien poc més d’un any. El cost és d’uns 200.000 euros, sufragats en la seva totalitat per l’Ajuntament. Es tracta d’una de les obres més importants que haurà portat a terme l’equip de govern en aquest mandat, com a mínim «la més visible», subratlla l’alcalde.

El projecte també preveu una segona fase, que s’executaria de cara als propers anys, segons ha confirmat Altarriba. Consistiria en un amfiteatre a l’aire lliure per celebrar-hi actes i activitats al costat d’on ara s’hi fa el parc.

Tot i que en un principi el consistori l’ha anomenat parc central, encara s’ha de decidir la denominació definitiva de l’emplaçament. Es preveu que es determini a través d’un procés participatiu entre la població de Puig-reig durant la primavera.