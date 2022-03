La Pobla de Lillet substituirà la canonada de fibrociment de captació d’aigüa per una de polietilè per no haver de fer neteges periòdiques i manuals del tub. El regidor d’Urbanisme, Carles Trafi, ha explicat que amb la vella canonada s’han de fer moltes reparacions perquè les fulles taponen completament la captació, a més de que causa grans pèrdues d’aigua. El nou sistema tindrà un filtratge elèctric que evitarà aquests elements de vegetació sense haver de treure’ls manualment. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que la canonada transcorre per unes cingleres i és un punt de difícil accés.

El cost de l’actuació és d’uns 270.000 euros, finançats gairebé a parts iguals entre l’ACA i la Diputació, mentre que el consistori aportarà menys d’un 5% del total. Es preveu que es pugui posar en funcionament la nova canonada en un mes i mig.