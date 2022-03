Diversos professionals de Salut Catalunya Central – Hospital de Berga, entre ells Joana Rodríguez (Directora d'Infermeria) i Rosa Amado (metgessa del Servei d'Urgències) com a investigadores principals, han participat en un estudi liderat per Oriol Mitjà per descobrir si el plasma de pacients que havien passat la COVID era beneficiós per als pacients que estaven patint la malaltia en aquell moment. Els resultats de l’estudi s’han publicat a la prestigiosa publicació The Lancet Respiratory Medicine Journal.

Es tracta d'un estudi multicèntric que es va portar a terme amb gairebé 400 pacients de 20 centres sanitaris de tot Catalunya entre el 10 de novembre del 2020 fins al 28 de juliol 2021. L'Hospital de Berga hi va participar amb 17 pacients. La població diana eren pacients diagnosticats de COVID amb simptomatologia lleu que els permetia romandre al seu domicili. A aquests pacients se'ls administrava de forma aleatòria plasma de pacient convalescent post-COVID o bé placebo, complint amb els protocols d'un estudi doble cec, és a dir, que ni els professionals ni els pacients que hi participaven sabien quin tractament rebien. Posteriorment es feia seguiment de l'evolució, tant clínica com de resultats de laboratori, i s'introduïen totes les dades en un registre informàtic centralitzat. La conclusió final va ser que l'administració de plasma de pacients convalescents no tenia cap influència en la recuperació o empitjorament de la malaltia i va aportar evidència científica (en aquest cas, validar que aquest tractament no era útil) en el camí de la recerca per trobar tractaments adequats per fer front a la COVID. Aquesta investigació és un nou exemple de com l'impuls del vessant de recerca, formació i docència és un dels eixos fonamentals en el procés de transformació i innovació en què està immers l’Hospital de Berga des de fa més d’un any, amb l'objectiu de millorar l'atenció a la ciutadania i donar resposta als reptes de la societat del segle XXI. L’estudi, titulat “High-titre methylene blue-treated convalescent plasma as an early treatment for outpatients with COVID-19: a randomised, placebo-controlled trial”, es pot llegir sencer en aquest enllaç: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213260021005452