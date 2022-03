L’Ajuntament de Berga deixarà de cobrar 100.000 euros aquest 2022 per la sentència del TC sobre l’Impost de plusvàlua o l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). Concretament, amb l’anterior normativa el consistori cobrava 400.000 euros, mentre que ara només en podrà recaptar 300.000; és a dir, un 25% menys. La reducció d’ingressos en aquest impost és una de les dificultats que està tenint el consistori per quadrar els comptes d’aquest any.

En el ple ordinari d’ahir dijous es va aprovar la modificació d’aquest impost amb el vot favorable de l’equip de govern (CUP i ERC) i l’abstenció de Junts i el PSC. El regidor d’Hisenda, Marià Miró, va admetre que és una mala notícia per les arques municipals pero va puntualitzar que d’altres ajuntaments encara s’han vist més perjudicats per la sentència. De fet, a tall d’exemple, l’Ajuntament de Manresa deixa d’ingressar milions d’euros per aquesta modificació. Proporcionalment, doncs, la capital del Bages surt més malparada tenint en compte que només és quatre vegades més gran que Berga. D’altra banda, Miró va assegurar que l’Ajuntament no va haver de retornar res de la quantitat cobrada l’any 2021. L’impost de plusvàlua grava l’increment de valor que ha experimentat un terreny durant el temps que una persona ha estat propietària d’un pis, un local, un terreny o qualsevol immoble de naturalesa urbana. La nova regulació del TC va establir dos sistemes per calcular aquets impost. D’una banda, la fórmula «objectiva», que es calcula mitjançant el valor cadastral en el moment del traspàs, multiplicant-lo pels coeficients que aprovin els ajuntaments. Aquests coeficients s’apliquen en funció del nombre d’anys transcorreguts des de l’adquisició de l’immoble i seran actualitzats anualment. En segon lloc, existeix la fórmula «real», que es calcula aplicant el percentatge que suposa el terreny sobre el valor cadastral total al benefici obtingut. Cada persona pot escollir lliurement quina fòrmula decideix aplicar. El regidor d’Hisenda, però, va matisar que per defecte s’utilitza la fòrmula objectiva.