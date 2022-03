L'Ajuntament de Berga tindrà un pla de mesures antifrau, seguint unes directrius establertes per part de l'Oficina Antifrau de Catalunya i que van orientades a aquelles administracions públiques que vulguin prevenir, detectar i respondre eficaçment als riscos de corrupció i frau. De fet, en els propers dies es preveu que també l'aprovi el Consell Comarcal del Berguedà.

L'òrgan que haurà de vetllar pel compliment del pla és el Comitè Antifrau de l'Ajuntament de Berga. La proposta incial del consistori va ser que estigués format per l'alcalde, un tècnic d'Administració general de Secretaria, un Tècnic d'Intervenció, personal de tresoreria, un tècnic de l'equip jurídic, un tècnic de contractació i un tècnic de medi ambient, a més de la figura d'un secretari.

Però després de les crítiques dels grups de l'oposició -Junts i PSC- en el ple d'aquest divendres per no estar-hi representats, el batlle, Ivan Sànchez, va admetre que s'havia de modificar per tal que cada grup hi tingui un representant.

Aquesta voluntat del consistori va sortir a la llum en el ple ordinari de març després que en la sessió del mes de gener un regidor de l'equip de govern reconegués que es fraccionen contractes per oferir un millor servei a la ciutadania.

Disposar d'un pla antifrau és un requisit que han de complir les administracions que volen optar a la gestió dels fons Next Generration de la Unió Europea, que a l'Estat espanyol es materialitzen mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

El pla, al qual ha tingut accés Regió7, determina una sèrie de senyals d'alarma, pistes o indicis de possibles situacions de frau, entre els quals es troba el fraccionament de la despesa. Es pot incorre en aquesta pràctica si s'adjudiquen dos o més contractes amb similar objecte a un mateix contractant per sota dels límits admesos per a la utilització de procediments d'adjudicació directa o dels llindars de publicitat.

En un sentit genèric, els altres senyals d'alarma estan relacionats amb els procediments esbiaixats a favor d'un licitador, els suborns i comissions il·legals, o la manipulació d'ofertes presentades. Si es detecta que es pot incorre en un d'aquests supòsits, es dóna pas a una investigació i estudi per confirmar o descartar la sospita.