Ahir es va reobrir el trànsit a la Ronda Moreta cinc mesos després que es tallés per reurbanitzar el tram entre la plaça de la Creu i el carrer Maixerí. Dissabte passat ja hi van circular les carrosses de la rua de Carnestoltes, però encara faltava instal·lar la senyalització.

En el ple, l’oposició va expressar dubtes sobre l’obra. El portaveu de Junts, Ferran Aymerich, va assenyalar que la cruïlla amb el carrer Barcelona és estreta i es va mostrar preocupat per la seguretat dels usuaris de la via -tant vianants com vehicles- en hores punta. Per la seva banda, el regidor del PSC, Abel García, va reiterar -com en plens anteriors- que és il·legal haver tirat endavant l’obra sense modificar el contracte per la col·locació de les llambordes.

Mentrestant, el regidor Aleix Serra va fer autocrítica pel retard i les molèsties que hagi pogut causar als veïns, i va assegurar que s’està treballant per enllestir tota la documentació del projecte.