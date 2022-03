Serrateix recupera la tradicional fira del primer diumenge de març, després que la pandèmia de la covid obligués a suspendre l’edició de fa un any. Es farà aquest diumenge, 6 de març, al matí i comptarà amb més de seixanta parades de productes d’artesania i alimentació de proximitat (formatges, embotits, vi, mel...).

També s’exposarà maquinària agrícola, un sector que té un pes específic a la mostra.

L’esmorzar de forquilla, també a l’aire lliure, és un altre incentiu de la jornada, que permet, segons l’alcaldessa de Viver i Serrateix, Isabel Serra, «degustar producte local». En l’última edició, el 2020, es van vendre més de 300 d’esmorzars. Són cigrons amb botifarra, costella i cansalada, i també torrades i suca-mulla (pa amb vi i sucre).

El vessant cultural té un pes rellevant a la Fira de Serrateix, ja que a part de la ballada de gegants i un espectacle de carrer que s’ha programat, es podrà visitar el monestir de Serrateix, un monument històric declarat Bé Cultural d’Interès Nacional «que val la pena conèixer», assegura Serra, posant èmfasi en què «és un patrimoni molt important, de gran valor arquitectònic, i segur que desconegut per a molta gent». També es podrà veure l’exposició sobre el mossèn i poeta Climent Forner.

La fira serveix per promocionar i donar més visibilitat a Viver i Serrateix, un petit municipi del Berguedà. Les propostes programades són un bon reclam per al públic. En poden gaudir grans i petits, i si fa bon temps l’oferta convida a assistir a la mostra. «Esperem que el temps hi acompanyi i que, tot i que convé pluja, diumenge al matí no ho faci», apunta Isabel Serra. En cas de pluja, «no tenim alternativa. Tot està pensat per fer-ho a l’aire lliure». L’Ajuntament i el Patronat d’Amics de Serrateix creuen els dits perquè després del parèntesi de l’any passat, l’edició d’enguany sigui un èxit i el públic respongui a la cita. Això sí, «amb prudència» i «respectant les mesures de seguretat sanitàries», remarca Serra.