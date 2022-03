La Fundació Cellnex i l’Ajuntament de Puig-reig han posat en marxa un projecte per donar valor i dinamitzar el patrimoni industrial i cultural de les antigues colònies tèxtils del municipi i de tota la comarca. La iniciativa es va presentar ahir a la tarda a l’Ametlla de Merola, la colònia berguedana amb més activitat actualment.

L’objectiu principal del projecte és treure de l’ostracisme aquests nuclis a la vora del Llobregat i afavorir la seva connectivitat. Es tracta d’una iniciativa incipient, però que ja té una primera proposta en ferm. Aquest estiu la colònia de Cal Pons acollirà unes estades de dues setmanes que combinaran formació en l’àmbit de la tecnologia i creativitat, naturalesa i diversió.

Estan orientades a nens i nenes de 9 a 15 anys i hi ha un total de 100 places disponibles, 50 per a infants d’entre 9 i 12 anys, i 50 més per a nens d’entre 13 i 15 anys. Tenen un preu de 600 euros, en el qual s’inclou l’allotjament a la casa de colònies de Cal Pons i tots els àpats.

Es faran activitats diàries de lleure com excursions i esports, i en el vessant formatiu s’incidirà en els camps de la creativitat, oratòria i en les activitats de codificació. Les instal·lacions estan equipades amb ascensor, pista esportiva, piscina, sala d’activitats i jardí. El llenguatge vehicular de les estades serà l’anglès.

La directora general de la Fundació Cellnex, Àngels Ucero, va explicar que l’eix principal dels campaments són «Les competències digitals és el futur». «Volem que el talent de la comarca es quedi a la comarca. Ha de ser l’inici d’una activació econòmica, social i digital de la comarca», va destacar Ucero, que va especificar que les estades estan pensades principalment per als nens i nenes del Berguedà.

D’altra banda, la directora general de la fundació va apuntar que «no hem d’esperar a arribar a la universitat» per formar els alumnes en competències digitals. «Ho hem de començar a treballar des de la base. Si no despertem aquest interès per la digitalització, els nens i nenes no escolliran aquests graus tècnics», va comentar Ucero. A més, va destacar les potencialitats del Berguedà en l’àmbit de la fusta i de l’alimentació, i va obrir la porta que la comarca pugui acollir hubs en aquests àmbits.

Mentrestant, l’alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, va ressaltar que si no es fa res per dinamitzar les colònies, potser d’aquí a uns anys tot el seu patrimoni ja no hi serà, o no servirà per a res i serà una càrrega per als municipis. Han de ser espais que tinguin un rendiment per a la comarca i el país», va afirmar el batlle.

La iniciativa va sorgir de manera casual en una trobada del consistori amb la fundació. Les dues parts, però, van recordar que perquè la iniciativa tiri endavant és necessària la implicació del teixit econòmic i social de la comarca, així com de les administracions locals i supramunicipals.

Cellnex és una empresa d’infraestructures de telecomunicació nascuda a Catalunya però que s’ha estès a Espanya i a la resta d’Europa. De fet, treballa a 12 països diferents. La finalitat de la seva fundació és contribuir a la reducció de la bretxa digital i millorar la connectivitat i digitalització de les àrees rurals.