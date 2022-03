El Consell Comarcal farà una gran ampliació de l’abocador de Font Ollera en quatre fases.

En aquest moment es trobava en l’última fase d’explotació –l’onzena–, va entrar en vigor l’octubre del 2020 i es preveia que es pogués allargar 2 anys i 4 mesos. La previsió de l’ens és que en un any i mig aproximadament s’hauria esgotat la capacitat total.

L’ampliació consistirà en la creació de quatre noves fases en una àrea al nord de l’actual vas, en terrenys de Cercs i Berga. En aquesta zona d’ampliació ja hi havia hagut l’antic abocador de Berga. Al seu dia va ser buidat i clausurat, quan va entrar en funcionament l’actual dipòsit comarcal controlat.

En aquest moment, l’abocador té una capacitat de 20.678 metres cúbics, però amb l’execució de les diferents fases el volum ascendirà fins als 400.000 metres cúbics. La capacitat de la primera fase serà de 120.000 m³. A més, entre totes les fases es disposarà d’una superfície de 3,12 hectàrees.

La C-16, impediment fins ara

El POUM de Berga, aprovat l’any 2005, preveia una reserva viària per al desdoblament de la carretera C-16 que afectava els sòls de l’abocador, segons el traçat previst en aquell moment. Posteriorment, però, amb el projecte de desdoblament fins a Cercs i la implantació d’un tercer carril reversible fins a Bagà, s’ha descartat l’afectació abans esmentada, de manera que els sòls deixaran d’estar reservats. L’Ajuntament berguedà ja ha iniciat els tràmits per modificar el POUM en aquesta zona, i fins al 15 de març la ciutadania hi pot fer aportacions a través d’una consulta.

El dipòsit controlat de residus sòlids de Font Ollera (abocador comarcal) va entrar en funcionament el mes d’octubre de l’any 1996. Es troba situat en uns terrenys que pertanyen als termes municipals de Berga i Cercs, i s’hi accedeix pel camí que va a Pedret des de Berga.

L’explotació de l’abocador s’ha anat realitzant progressivament en diverses fases encaminades a preparar el terreny per formar un vas apte per rebre la deposició dels residus.