El Consell Comarcal i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del Berguedà han signat un conveni de col·laboració que estableix que l’ens comarcal farà una aportació anual de 1.500 euros a la Federació per tal que pugui dur a terme la seva tasca de prevenció d’incendis forestals i promoure la formació de voluntaris per combatre el foc. El conveni serà vigent almenys fins al 31 de desembre del 2025.

Els diners es destinaran a l’adquisició i manteniment d’equipaments i material fungible d’oficina, a sufragar despeses derivades dels cursos i trobades de formació per als membres i voluntaris de les ADF que s’organitzin des de la Federació, així com despeses derivades de la difusió de les activitats de la Federació del Berguedà (pàgina web, cartells, díptics…) o de la difusió de la prevenció d’incendis forestals a la comarca.

A banda de l’aportació econòmica, el Consell també donarà suport administratiu i tècnic a les tasques de la Federació d’ADF del Berguedà. Així mateix, facilitarà la difusió a les seves xarxes socials de les activitats de l’entitat.

El president el Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, destaca i agraeix “la important tasca que duen a terme els voluntaris de les agrupacions de defensa forestal”. El president comarcal també posa en relleu “la ferma voluntat d’estar al costat” de les ADF en la seva feina quotidiana.

Per la seva banda, la consellera Patrocini Canal afirma que “el suport a les ADF és més necessari que mai” a causa de la sequera que fa que el risc d’incendi forestal en comarques com el Berguedà sigui rellevant. Patrocini Canal destaca que les ADF “fan una feina impagable i coneixen molt bé el territori” per fer tasques de vigilància, prevenció i extinció d’incendis forestals.

La Federació agrupa 7 ADF

La Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Berguedà es va constituir l’1 de juny de 2004 i en formen part 7 ADF dels 31 municipis de la comarca i també 3 de l’Alt Urgell. Les ADF que en formen part són: ADF Alt Berguedà, ADF La Pobla-Castellar, ADF Sobrepuny, ADF Montesmon, ADF Baix Berguedà, ADF Viver i Serrateix i ADF Solana del Cadí. Les agrupacions treballen per la conservació dels boscos la prevenció dels incendis forestals i la formació de voluntaris perquè millorin els seus coneixements en prevenció i extinció d’incendis.