El restabliment de la circulació a la ronda Moreta comporta una sèrie de canvis en la mobilitat de la zona i els itineraris del bus urbà, ja que alguns trams de la ronda Moreta i la ronda de Queralt han passat a ser de sentit únic. L’adaptació dels serveis, itineraris i horaris de les línies del bus urbà s’aplicarà a partir d’avui.

Els serveis diaris passaran de 25 a 21 i la reducció s’explica pel fet d’adequar-los a les necessitats dels nous recorreguts i a la seva durada. L’única línia que no experimenta canvis és la línia Avià, que mantindrà les 25 parades actuals.

La línia Ciutat passarà de 12 a 9 serveis diaris i tindrà 25 parades. D’altra banda, la línia Escoles passarà de 4 a 3 serveis diaris, tindrà 33 parades i variarà l’últim tram del recorregut. Des de la plaça de Viladomat, l’autobús circularà per la ronda Moreta fins a la plaça de la Creu, continuarà pel carrer del Roser i ascendirà per la Rasa del Canyet per completar el recorregut i aturar-se a les parades que feia fins ara.

Finalment, la línia Casampons incorporarà una nova parada (Roser) situada al final del carrer Fra Frederic, abans de l’encreuament amb el carrer del Roser. El canvi d’itinerari es produirà en el moment que l’autobús accedeixi a la parada Ramon Vinyes. Posteriorment, baixarà pels Pedregals, el carrer Fra Frederic i el carrer del Roser, per continuar cap al Comte Oliba.