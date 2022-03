Adquirir equipaments per a l’escola Galceran de Pinós de Bagà. Aquesta ha estat la proposta que ha rebut més votacions en la primera edició del pressupost participatiu promogut per l’Ajuntament de Bagà. El govern valora molt positivament la primera edició d’aquests pressupostos ciutadans que han permès als veïns i veïnes de la població fer propostes i, posteriorment votar-les, per decidir a què prefereixen invertir la partida pressupostària de 15.000 euros que s’hi ha destinat.

La regidora d’Economia i Hisenda, Pilar Grille, ha mostrat satisfacció per la bona rebuda de la proposta entre els baganesos i baganeses. Primerament, en el procés de presentació de propostes, durant el qual es van plantejar fins a 13 accions concretes. Grille ha explicat que de les 13, tres es van unificar en una de sola, perquè feien referència a un mateix projecte sobre la promoció de la festa de la Fia-faia; mentre que una va ser descartada per la mesa de valoració, tenint en compte que no es tractava d’una inversió com a tal.

Resultats de les votacions

Durant dues setmanes, els veïns han pogut votar d’entre les 10 propostes les tres opcions que consideraven més adients, i finalment, l’adquisició d’equipaments per a l’escola pública Galceran de Pinós ha estat la que ha rebut més suport. En el procés de votacions s’han registrat 283 vots vàlids i els resultats han estat els següents: adquisició d’equipaments per l’escola Galceran de Pinós (91 vots), ampliació dels parcs infantils (52 vots), adquisició d’equipaments pel casal de Joves de Bagà (35 vots), canvi de gespa artificial del camp de futbol (29 vots), monument de la Fia-faia –(29 vots), retolació dels WC dels espais municipals per fer-los inclusius (13 vots), cartellera digital d’activitats (13 vots), millora de l’equipament del camp de futbol de Terradelles (10 vots), estació meteorològica a Costa Cabirolera (10 vots) i insonorització del local social de Terradellas (7 vots).

La regidora d’Economia i Hisenda ha matisat que hi ha hagut únicament sis vots que la mesa de valoració va haver d’invalidar: dos d’ells perquè corresponien a veïns que ja havien votat dues vegades; tres d’ells perquè corresponien a veïns que no estaven empadronats al municipi i un d’ells perquè corresponia a una persona menor de 16 anys, edat mínima per participar en el procés participatiu.

El proper pas, ha explicat Grille, serà posar-se en contacte amb els responsables de l’escola Galceran de Pinós i de l’AFA del centre per determinar com s’inverteix aquesta partida pressupostària, tenint en compte les necessitats del centre i que es compleixi el requisit indispensable de destinar els diners a inversions, com per exemple, la compra de nous ordinadors, material tecnològic, mobiliari... La regidora ha recordat que en el cas que no s’inverteixin la totalitat dels 15.000 euros en aquesta proposta, s’invertirà la part sobrant a l’ampliació dels parcs infantils de Bagà, que ha quedat en segon lloc, tot i que ha assegurat que es tracta d’una acció prevista en els plans del govern a curt termini.

Segona edició, prevista pel 2023

El govern baganès ja ha anunciat que el pressupost participatiu ha arribat al municipi per quedar-se i que treballaran de cara a l’any 2023 per a una segona edició millorant els aspectes que calguin, tot i que Grille ha valorat positivament el procés de presentació de propostes i també de votacions, que s’ha fet a través del registre municipal.

La mesa de valoració dels pressupostos participatius ha estat formada per un membre de cada grup municipal i l’alcalde, i ha estat l’encarregada de validar les propostes presentades i posteriorment, de validar-ne les votacions i resultats.