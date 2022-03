Fer visible el rol de les dones en l’àmbit de les cures i reivindicar el fet de cuidar-se i cuidar els altres. Aquests van ser els eixos de la taula rodona que es va celebrar ahir a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga en el marc de la commemoració del dia de la Dona. Durant l’acte, es van posar sobre la taula qüestions com la conciliació, el paper de la dona en el món de l’esport o les desigualtats de gènere.

La conversa, conduïda per la periodista de Regió7 Anna Costa, es va dur a terme en un ambient familiar i va comptar amb la participació de la farmacèutica Maria Cosp, la corredora de muntanya i dissenyadora gràfica Judit Franch, la professora d’educació física Eva Santacreu i Maryam Badaoui, que és tècnica d’acollida i coordinadora del servei de primera acollida del Consell Comarcal del Berguedà.

«Per poder cuidar, és primordial saber-se cuidar a un mateix, escoltar-se i trobar allò que ens agrada», comentava Badaoui. En aquest sentit, Santacreu posava de manifest que, a l’hora de trobar temps per a un mateix, «és important compartir les tasques domèstiques amb les persones que convius per tal que es pugui conciliar la vida familiar amb la personal».

Per la seva part, Franch destacava que l’esport sempre és una bona manera d’invertir el temps lliure. Com a corredora de muntanya, afegia que sovint el paper de les dones en l’esport professional queda a l’ombra. «A l’hora de promocionar un determinat esport sempre hi ha interessos econòmics al darrere, i sovint les dones hi acaben perdent», lamentava.

De fet, les ponents assenyalaven que encara queda un llarg camí per combatre les desigualtats de gènere. En el moment en què la moderadora els va demanar com ho afronten en el seu dia a dia, Cosp va remarcar que «cal viure com una decideix i sentir-se lliure, convertint-te en un referent per les pròximes generacions».