El ple del Consell Comarcal del Berguedà, celebrat aquest dimecres, ha condemnat “la violència fruit de l’atac militar injustificat del govern de Rússia contra la població civil ucraïnesa, que va començar el passat dijous 24 de febrer i que ja ha provocat diverses víctimes civils i militars”.

En la seva al·locució davant del ple, Josep Lara ha posat de manifest que els municipis catalans han rebutjat “qualsevol mena de conflicte, però sobretot aquell que ataca directament a persones indefenses i que, a més, ho fa amb bombardejos indiscriminats”. El dirigent ha assegurat que “com a consellers i ciutadans de diferents pobles i ciutats, no entenem aquests atacs militars que només aporten danys civils a la població” bo i recordant que “la societat catalana i el municipalisme català han estat sempre compromesos amb la pau i en la defensa dels drets humans”.

Per aquesta raó, ha dit que el ple del Consell condemna “tota mena de violència”. El plenari del Consell reclama “la desescalada del conflicte, la desmilitarització de la zona i la represa d’un diàleg per a la construcció de la pau”. A través d’aquest manifest “exigim a la comunitat internacional i, en especial a la Unió Europea, que prenguin totes aquelles mesures que calguin per a cessar la violència en el territori ucraïnès”. Així mateix, “apel·lem al diàleg i a la mediació per aconseguir una solució pacífica basada en la diplomàcia i el multilateralisme”. Per acabar, Josep Lara ha traslladat “el nostre suport a la comunitat ucraïnesa resident als nostres pobles i ciutats de Catalunya i de tot el món”.

Durant aquesta sessió plenària del Consell també ha aprovat el Pla de Mesures Antifrau de l’ens.