L’Ajuntament de Gironella ja compta amb un pla d’igualtat intern, aprovat en el darrer ple municipal, que promou la perspectiva de gènere, la igualtat efectiva entre homes i dones i la no-discriminació de les persones del col·lectiu LGTBI. L’objectiu principal d’aquest pla és que el consistori es regeixi per principis i procediments de caràcter igualitari i equitatiu en cadascuna de les seves actuacions.

Per a l’elaboració del pla, s’ha dut a terme una diagnosi exhaustiva sobre les característiques de l’organisme públic a través d’entrevistes i enquestes a la plantilla. A partir d’aquesta anàlisi prèvia, s’han pogut definir diferents eixos d’actuació dins dels àmbits de la cultura i la gestió organitzativa, les condicions laborals, l’accés a l’organització, la formació, la promoció i el desenvolupament professional, la retribució, el temps de treball i la corresponsabilitat, la comunicació no sexista i la salut laboral.

La regidora d’Atenció a les persones, Teresa Terricabres, explica que el pla inclou un total de trenta accions dirigides a tots els col·lectius que treballen a l’Ajuntament. «Es tracta d’un pas endavant en matèria d’igualtat per tal de visibilitzar les possibles desigualtats existents», remarca Terricabres. En aquesta línia, posa de manifest que era important que el document s’elaborés des d’una mirada externa i, per aquest motiu, es va encarregar a Alfred Quintana, format en filologia i sociologia i professor associat a la Universitat de Barcelona.

Un dels primers punts que exposa el pla és que de les seixanta persones que treballen a l’Ajuntament, hi ha 42 dones i 18 homes. Segons informa el document, hi ha àmbits laborals ocupats només per un sol gènere, com la brigada municipal - formada completament per homes - o el sector de les cures, majoritàriament feminitzat. En aquest sentit, l’informe recomana afavorir la igualtat de gèneres en els diferents àmbits laborals, tot i que determina que l’accés a les places laborals de l’Ajuntament és igualitari.

El pla també es fixa en la retribució dels treballadors. En aquest punt, posa en relleu que les dones cobren un 19,7% menys que els homes, una dada que se situa lleugerament per sota de la mitjana catalana del 2021, que va ser d’un 22,2%. A banda de la retribució, l’informe també posa l’accent en altres qüestions com la salut laboral, en la qual s’indica que és necessària una anàlisi de riscos laborals amb perspectiva de gènere, o en la comunicació no sexista, en què s’afirma que hi ha una consciència de l’ús del llenguatge inclusiu, però una manca d’estandardització.

Accions en matèria d’igualtat

El pla recull un seguit d’accions a desenvolupar per fomentar la igualtat dins del funcionament intern de l’Ajuntament. Algunes de les mesures principals que concreta el document són la creació d’una comissió que vetlli per a la igualtat, formular un protocol per a la conciliació, promoure la igualtat especialment en els àmbits laborals on predomina un sol gènere o augmentar la formació en perspectiva de gènere entre els treballadors. D’altra banda, el pla també preveu l’impuls d’una anàlisi de riscos laborals amb perspectiva de gènere o la redacció d’un protocol per tractar possibles casos d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe.

La regidora subratlla que el conjunt d’accions encara no compten amb un calendari definit, tot i això, assenyala que el primer pas serà crear una comissió d’igualtat «per tal d’anar desenvolupant la resta de propostes que es plantegen». Terricabres valora positivament l’aprovació del document «com un pas endavant en matèria d’igualtat».