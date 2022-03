Més de 600 alumnes de cinquè i sisè curs de primària, de tercer i quart d’ESO i de cicles formatius de grau mitjà i superior del Berguedà participaran en la primera edició del Festival Up Berguedà-Fira de l’Estudiant i l’Ocupació que tindrà lloc els dies 7, 8, 9 i 10 d’abril a l’antiga fàbrica tèxtil de cal Metre a Gironella.

Es tracta d’una aposta de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Consell Comarcal del Berguedà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gironella per tal de promoure la innovació i l’emprenedoria entre els alumnes de la comarca i alhora esdevenir un punt de trobada i intercanvi amb el món empresarial.

El programa del festival omplirà l’antiga fàbrica tèxtil amb una setantena d’activitats, com ara tallers, ponències i altres propostes per estimular la creativitat dels joves a través dels videojocs. Les jornades també permetran conèixer diferents àmbits del coneixement com el de la investigació gastronòmica de la mà de Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, escoltar les vivències de joves com Lola Fígols, traductora que durant anys ha viscut a Alemanya i al Japó, o saber com es roda una pel·lícula amb el director de cinema berguedà Eudald Corominas.

Dins del Festival UP, també hi haurà la Fira de l’Estudiant, un espai d’orientació acadèmic que donarà pes a l’oferta educativa del Berguedà. A la fira hi haurà un espai d’expositors dels centres educatius i de formació amb personal especialitzat per informar sobre les ofertes de formació professional, batxillerats, programes de qualificació professional inicial, ensenyaments artístics, l’educació d’adults, la formació a distància, els ensenyaments d’idiomes o els estudis universitaris.