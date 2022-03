El Mercat de Productors del Berguedà celebrarà aquest diumenge la seva edició d’hivern a la porta del comerç de Cal Rosal. La iniciativa que va néixer el passat octubre amb l’objectiu de promocionar els productes del territori pretén consolidar-se enguany amb la programació de tres edicions més els dies 15 de maig, 9 de juliol i 30 d’octubre. D’aquesta forma, els organitzadors pretenen convertir la zona comercial de Cal Rosal en un punt de trobada dels productors de la comarca que aculli visitants al llarg de l’any.

«Un dels reptes del mercat és desestacionalitzar l’espai comercial de Cal Rosal, més enllà de la fira del Bolet», ha subratllat l’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, durant la presentació del projecte. En aquest sentit, el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, ha afegit que el fet de celebrar el mercat en cada estació de l’any és una forma de visibilitzar la diversitat d’aliments que es produeixen al Berguedà, que varien en funció de l’època. «Així doncs, en cada edició es podran veure exposats diferents productes de temporada», ha posat en relleu.

En el cas del mercat d’aquest diumenge, hi participaran tretze productors i hi haurà una dotzena de parades que exposaran diversos productes, com ara formatges, mel, llegums, productes de l’horta, embotit, carns o també olivades. El mercat s’obrirà a les deu del matí a la porta del comerç de Cal Rosal i comptarà amb una sèrie d’activitats paral·leles per complementar el matí de diumenge. Una de les més destacades serà el ‘showcooking’ i el tast d’un dels productes de la comarca, el xai de Cal Pauet, amb la col·laboració de la Cuina del Barbut, que s’encarregarà de l’elaboració. Tot seguit, hi haurà un vermut musical amb Laura Luceño.

«El conjunt d’aquestes activitats que envolten el mercat, sobretot en el cas del tast, són importants per sensibilitzar als visitants sobre la importància de l’alimentació de proximitat», ha explicat una de les productores de la comarca, Maria Costa, durant la presentació de la iniciativa. Com a elaboradora de cereals a l’Escairador, ha remarcat que per als productors les iniciatives com aquesta són una oportunitat per donar a conèixer l’origen dels seus productes.

Al mateix temps, Costa ha fet referència a la necessitat de teixir un vincle entre els diferents productors «per tal de promocionar els productes de la comarca entre tots». Per aquest motiu, ha considerat que el mercat «és l’excusa perfecta per trobar-nos i fer xarxa».