El Berguedà és la quarta comarca catalana amb més superfície forestal afectada per la sequera, segons les dades del 2021 recollides per l’informe DeBosCat del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). L’any passat el territori va registrar més de 370 noves hectàrees amb símptomes de decaïment forestal, una xifra que amb les 1.427 que ja presentaven mal estat representa el 2,3% del total.

De fet, se situa per sobre del percentatge d’hectàrees afectades en el global de Catalunya, que l’any 2021 va ser d’1,46%, amb més de 15.000 hectàrees que van empitjorar la seva situació. L’anàlisi impulsada per la Generalitat posa de manifest que s’ha duplicat la superfície de boscos catalans afectats per sequera respecte a la campanya de l’any anterior (vegeu desglossat).

«Són dades preocupants que responen a la sequera que va afectar sobretot la meitat nord de Catalunya», afirma la coordinadora de l’informe i tècnica de CREAF, Mireia Banqué. Davant del Berguedà, només se situen les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i Osona. «Si ens fixem en el Berguedà, és un territori que presenta una rica diversitat d’espècies, on descobrim vegetació característica del Prepirineu, però també boscos amb un caràcter més mediterrani», apunta Banqué. En l’estudi de camp dut a terme a la comarca, s’han detectat més de 370 noves hectàrees que «mostraven clars símptomes d’estrès pels episodis de sequera», remarca.

Banqué sosté que, quan un bosc queda debilitat per la sequera, la pluja dels anys següents determina si els arbres es recuperen o acaben morint. En aquest sentit, remarca que el 2021 «va ser un any excepcionalment sec a tot el territori català, exceptuant la meitat sud». La tècnica es mostra prudent a l’hora de fer previsions, tot i que assenyala que la sequera que s’ha viscut aquest hivern «no ajuda a fer un bon pronòstic, però cal esperar els mesos següents».

Amb tot, posa de manifest que, en els últims anys, «el canvi climàtic ha propiciat que les temperatures cada vegada siguin més altes i, per tant, la quantitat d’aigua que necessiten els boscos també sigui més gran, malgrat la situació de pluges irregulars». Per fer-hi front, defensa que «cal apostar per la gestió forestal, i a vegades això vol dir reduir la densitat d’arbres perquè tinguin un millor accés a l’aigua disponible».

La sequera del 2021 trenca un període de dos anys de bonança als boscos catalans

L’informe del CREAF assenyala que l’any 2021 només es van registrar 1.440 hectàrees forestals recuperades, en comparació amb les 10.300 que van cicatritzar el 2020, un any on la pluja va abundar. La superfície recuperada resulta anecdòtica si es compara amb les més de 15.000 hectàrees que han empitjorat la seva situació. En aquest sentit, l’informe del DeBosCat constata que el 2021 s’ha duplicat la superfície de bosc afectada per sequera respecte a la campanya de l’any anterior.

En l’àmbit territorial, les comarques amb més superfície afectada són la Noguera i el Pallars Jussà, amb més de 3.000 hectàrees afectades cada una. Les segueixen Osona, el Berguedà i l’Alt Empordà, que sí que tenen més superfície afectada que en anys anteriors. Algunes comarques que feia temps que no tenien episodis de decaïment forestal, com el Vallès Oriental, o d’altres que ja havien aconseguit recuperar els boscos afectats anteriorment, com és el cas de la Selva o el Baix Empordà, han registrat centenars de noves hectàrees amb decaïment, segons l’informe.

La coordinadora de DeBosCat i tècnica del CREAF, Mireia Banqué, subratlla que «veníem de dos o tres anys bons, on es veia una recuperació clara, però la sequera d’aquest 2021 ha trencat la dinàmica positiva». L’objectiu del seu centre de recerca és continuar ampliant la sèrie temporal de dades «per veure si en els pròxims anys es repeteixen aquests episodis de sequera». En aquest sentit, comenta que aquest tipus de seguiments «són una eina molt útil per entendre quines són les conseqüències ecològiques del canvi climàtic als boscos de casa nostra».

Normalment, la campanya de seguiment la duen a terme durant el mes de setembre, «per veure l’impacte del període estival en el bosc». En el treball de camp, en què participen els agents rurals del territori, avaluen l’estat dels arbres i tornen en aquelles zones afectades prèviament per detectar-hi possibles canvis de tendència. La descoloració o la caiguda prematura de les fulles són indicadors que els mostren el decaïment forestal.