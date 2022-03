Els productors berguedans que ahir al matí van fer parada a Cal Rosal reconeixien que la jornada no havia anat tan bé com preveien, però, tot i això, estaven contents. «La pluja ha fet que ens visités poca gent i de retruc les vendes no hagin estat tan bones, però, malgrat tot, hi ha hagut estones amb força moviment», deia Judit Grau, de Masia Fontirons (productes lactis). A més, «convenia molt que plogués, que tenim el pantà de la Baells molt buit», coincidien tant Grau com Maria Àngels Boixadera, de Peu de Roques (mel).

Tot i això, l’estona que no va ploure moltes famílies van respondre a la cita del Mercat de Productors, van passejar per les parades, van conèixer de prop els productes alimentaris exposats i van fer compres. «No ens podem queixar», expressava Berta Pallé, de Formatges Blancafort, que posava èmfasi en la importància d’unir productors berguedans en un mateix espai: «És una oportunitat per mostrar els nostres productes, que la gent els tasti, ens conegui, i opti per comprar aquests productes de proximitat».

La d’ahir era la segona edició d’un mercat que es farà quatre cops l’any, un per estació, i que ja té les dates d’aquest 2022 marcades al calendari: 15 de maig, 9 de juliol i 30 d’octubre. L’objectiu és donar visibilitat al sector alimentari del Berguedà i promocionar els productes: formatges, embotits, cereals, mel, cervesa, productes lactis, melmelades, olivades i xai, entre altres. De fet, el xai de Cal Pauet va ser el protagonista d’un showcooking que es va fer al migdia. Va servir per explicar i ensenyar una part més pedagògica al públic/client, amb una demostració per part de la Cuina del Barbut (perfil d’Instagram especialitzat en cuina). Aquesta és l’única activitat complementària a les parades que es va poder mantenir, ja que els jocs infantils i el vermut musical es van suspendre per la pluja.

L’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, va destacar el mercat i el fet que sigui un projecte amb continuïtat: «La pluja ens ha influït negativament, però l’aposta pel mercat de productors és molt bona i estem convençuts que, gràcies a aquesta iniciativa, aconseguirem un millor reconeixement als productes alimentaris del Berguedà, que són de molta qualitat».

Activitats professionals

A més a més del mercat, s’han programat altres activitats professionals enfocades als productors. Per al dimecres 30 de març hi ha prevista una xerrada per exposar el projecte «Menja’t l’Alt Urgell» per tal que sigui una font d’inspiració per als productors berguedans, per fer cohesió i treballar sinergies dins del sector.