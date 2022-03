Bagà estrenarà aquest dissabte la restauració de les pintures murals de la Cambra del Mapamundi de l'edifici de Palau, que s’han restaurat. L'acte, que començarà a les sis de la tarda, permetrà que el públic pugui contemplar els resultats de la intervenció d’aquest bé patrimonial.

La restauració de les pintures murals d'aquesta sala suposa un nou pas endavant en l'ambiciós projecte de restauració d'aquest immoble que el consistori baganès va comprar l'any 1989. Des d'aleshores, l’Ajuntament hi ha realitzat diferents intervencions per conservar un monument catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), que acull el Centre Medieval dels Càtars i una oficina d'informació turística.

Els treballs que s'han dut a terme en aquesta estança han consistit en una neteja de les pintures murals, que "havien anat quedant enfosquides" i també "en la restauració dels trossos ja existents" ha explicat l'alcalde de Bagà, Joan Oña. El batlle ha destacat que s'hagi pogut fer aquesta intervenció per la millora que suposa de les sales nobles de Palau així com per la salvaguarda d'aquest patrimoni.

Aquesta cambra té quatre parets. En cadascuna hi apareixen representacions pictòriques dels diferents continents. Hi trobem la imatge d'Europa, Àsia, Àfrica, i s'ha recuperat una petita part de la paret d'Amèrica. L'alcalde ha destacat que "gràcies a aquesta restauració s'aprecien amb més claredat totes les imatges, columnes, animals i figures humanes, i fins i tot ha permès recuperar un dels noms dels continents que havien quedat amagats".

A la primera planta de l'immoble també hi ha altres sales decorades. Són la de les Columnes, la Napolitana, la Pompeiana i la cambra de les Cariàtides o Daurada. Cadascuna d'elles tenen diferents pintures.

Les obres de restauració a la sala del mapamundi s'han dut a terme en dues fases, una a principis de l'any 2021 i l'altre entre finals de 2021 i principis 2022. En total, la intervenció ha durat uns tres mesos. Les obres han tingut un cost de 46.833 euros. D'aquest cost, l'Ajuntament de Bagà hi ha aportat 14.274 euros, la Diputació de Barcelona hi ha posat 25.000 euros mentre que l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat, hi ha contribuït amb 7.558 euros.

A l'estrena d'aquest dissabte que es farà a les sis de la tarda hi intervindrà l'alcalde, Joan Oña que explicarà l'obra feta. També parlarà Núria Lladó, restauradora que comentarà els detalls d'aquesta intervenció. Després, es farà una visita guiada reduïda a càrrec de personal de Pedratour que gestiona l'oficina de Turisme de Bagà. L’acte finalitzarà amb una copa de cava. Si el temps ho permet, se servirà a l'aire lliure, al pati d'armes.

El Palau dels Barons de Pinós

L'edifici del Palau de Pinós és esmentat per primer cop l'any 1223, quan s'atorga a Bagà la carta de franqueses. Tot i això, se sospita que podria ser anterior al segle XIII i datar del segle XII. Va ser la residència oficial dels Barons de Pinós.

L'Ajuntament de Bagà compra aquest immoble l'any 1989. Aleshores van començar els treballs de restauració de les estances. Aquestes primeres intervencions van consistir en una fixació de les pintures de totes les cambres, una actuació que, probablement, les va salvar de desaparèixer. Amb els pas dels anys, s'han anat restaurant diferents estances i cambres. La darrera és la Cambra de Mapamundi.

Des de la seva construcció al segle XII fins a mitjans del segle XV va ser la residència de la família Pinós. La gran majoria de reformes artístiques que s'hi van realitzar daten de la segona meitat del segle XVIII. Durant els segles XIX i XX esdevé una masia. La seva part més antiga va anar quedant abandonada i l'edifici va patir un progressiu deteriorament. Aquesta degradació va malmetre les pintures.