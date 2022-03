A principis d’estiu ha d’arribar al Berguedà la primera promoció de professionals de Medicina i Infermeria que faran la seva residència a la comarca. Salut Catalunya Central-Hospital de Berga i els equips d’atenció primària del Baix Berguedà (Gironella i Puig-Reig) i de Berga Centre de l’Institut Català de la Salut (ICS) es converteixen, per primera vegada, en centres docents, acreditats per formar aquestes especialitats. Els professionals que facin la seva formació al Berguedà treballaran tant en l’àmbit hospitalari com en l’atenció primària. En aquesta primera promoció, hi ha una plaça per a infermers i infermeres especialistes en Atenció Familiar i Comunitària i dues places per a metgesses i metges especialistes en Medicina Familiar i Comunitària.

Els propers dies 4 i 5 d’abril, l’Hospital de Berga farà una jornada de portes obertes perquè els futurs residents puguin conèixer en primera persona el centre. Podran veure les instal·lacions i se’ls explicarà quines places s’ofereixen i per quines especialitats passaran i què podran aprendre durant la seva residència. A més, l’Hospital també dona la possibilitat d’organitzar una visita personalitzada si algun resident interessat no pot assistir a la jornada. Per inscriure’s, cal fer-ho a través de la pàgina web. Un vídeo promocional del territori D’altra banda, l’Hospital de Berga i ICS Catalunya Central (que gestiona els equips de primària) han posat en marxa una campanya de captació de futurs residents a través d’una sèrie de vídeos en què diversos professionals de les dues entitats els detallen com es formaran durant la seva residència i també se’ls transmet com és l’estil de vida al Berguedà i què trobaran quan surtin de la feina: natura, paisatge, gastronomia, cultura, tradicions, etc. Els residents en Medicina i Infermeria que facin la seva formació a l’Hospital de Berga tindran una coordinadora o coordinador hospitalari que serà el seu referent, i s’ha previst un calendari de rotacions pels diversos àmbits hospitalaris. Aquesta formació durarà quatre anys per als residents de Medicina i dos per als d’Infermeria. Per tant, quan s’hagin incorporat les primeres quatre promocions s’estaran formant simultàniament a partir de dotze professionals residents. Als centres d’atenció primària de Berga, Gironella i Puig-Reig, els residents tindran una tutora o tutor d’atenció primària que els acompanyarà durant tot el període de formació. Aquest programa de formació dona als futurs especialistes de ciències de la salut una oportunitat de formar-se en un entorn de treball rural i de proximitat amb la possibilitat de continuar treballant en el territori quan acabin la residència.