El primer dia de vaga educativa al Berguedà ha tingut una participació significativa per part de les escoles i instituts. En la majoria dels casos, el seguiment de l’aturada no ha arribat al 50% del professorat, tot i això, els responsables dels centres afirmen que és de les vegades que més docents s’han mobilitzat en els últims anys i ho atribueixen al malestar general per la situació educativa.

“Tenim gairebé la meitat del claustre en vaga”, destaca la directora de l’institut Pere Fontdevila de Gironella, Rosalia Muñoz, que també posa de manifest que en altres vagues no hi havia hagut tant seguiment per part del professorat. En la mateixa línia s’expressa Ferran Camprubí, de l’institut Guillem de Berguedà de Berga, que afirma que “és una de les vagues més seguides pel centre, que jo recordi”. En el cas del Guillem de Berguedà, s’hi han adherit un terç del professorat, “i caldrà esperar als pròxims dies per veure com evoluciona el seguiment”, indica. El delegat sindical d’USTEC del Bages nord, el Berguedà i el Lluçanès, Jordi Forn, valora de forma positiva el seguiment de la primera jornada de vaga al Berguedà, tot i que reconeix que “la participació no ha estat gaire elevada a les escoles rurals per la dificultat de garantir uns serveis mínims”. En aquest sentit, posa en relleu que una de les reivindicacions dels sindicats és “l’augment de recursos en aquells centres més petits”.